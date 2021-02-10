На выход Realme 9 в этом году не рассчитывайте

593

Realme 9 представят в следующем году с «фантастическими» чипами

Сегодня Realme устроила презентацию на которой показала два новых смартфона и планшет. По завершении релиза компания завела речь о серии Realme 9. В сети уже появлялись слухи, что она может выпустить ее раньше срока, в октябре нынешнего года. Realme решила положить конец слухам и домыслам, рассказав, когда она собирается представить Realme 9.

Компания заявила, что серия Realme 9 дебютирует в 2022 году. Какими будут новинки, естественно, она озвучивать не стала. Единственное, что она пообещала, так это то, что новинки получат «фантастические процессоры для массового потребителя».

У компании была традици дважды в год обновлять номерную линейку смартфонов. Но в этом году Realme внесла коррективы в этот график. Она решила, не обновлять «восьмерки». Скорее всего, сегодня компания представила последних представителей семейства Realme 8 и больше новинок здесь не будет. Поэтому пользователям нужно выбирать среди тех моделей, которые компания предложила в серии Realme 8.

Читать также: Представлен тонкий и доступный Android-планшет со стерео Realme Pad ﻿

На этом череда премьер компании в 2021 году не заканчивается. Известно, что вот-вот она представит серию Realme Narzo 50 и Realme GT Neo 2 на базе Snapdragon 870.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: gizmochina