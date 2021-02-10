Realme GT Neo 2T показали в полный рост

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Так выглядит новый смартфон от Realme и его внешний вид не будоражит

Уже через неделю состоится презентация Realme GT Neo 2T, который будет отличаться от второго поколения GT Neo переходом на кастомизированную версию чипа Dimensity 1200. Первыми о скором появлении этой модели сообщили инсайдеры, а уже затем и сама компания подтвердила ее выход. Сегодня она показала новинку в полный рост.

Удивления или восторга от увиденного дизайна вы вряд ли испытаете. Новинка повторяет черты Realme GT Neo и именно его обновленной версией и стоит ее считать. На постере производитель акцентирует внимание на стильной белоснежной расцветке "Glazed White", которая создана с применением стеклянного нанопокрытия из семи слоев.

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Из информации на сайте TENAA известно, что realme GT Neo 2T предложит платформу Dimensity 1200AI, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Оснастили аппарат фронтальной камерой на 16-мегапикселей и тремя датчиками на тыльной стороне 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Предложит Realme GT Neo 2T экранный дактилоскопический датчик, операционную систему Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0 и 3,5 мм разъем для наушников.

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Источник: 91mobiles