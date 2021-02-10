Realme GT Neo 3: сроки запуска и первое официальное изображение

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До релиза Realme GT Neo 3 остаются считанные дни, промо-кампания стартовала

Серия GT получилась у Realme интересной и позволила громко заявить о компании, как о производителе сбалансированных устройств. Логично, что Realme планирует развивать достигнутый успех и готовится представить Realme GT Neo 3, который станет преемником хита продаж realme GT Neo 2.

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Ранее компания сообщила, что это будет один из первых смартфонов с новейшим чипсетом Dimensity 8100 и предложит проводную зарядку мощностью 150 Вт. Очевидно, что эти две черты станут главными маркетинговыми фишками для продвижения Realme GT Neo 3 на рынке. А еще компания намерена устроить анонс новинке в этом месяце.

О том, что релиз пройдет в первый весенний месяц, сообщила сама Realme. На своей странице в Weibo вице-президент компании выложил промо-плакат с предстоящим анонсом и сообщил: «Realme GT Neo3, увидимся в этом месяце! Супер 100-ваттный двухъядерный флагманский смартфон! Бросьте вызов новым вершинам скорости!»

Ценен промо-плакат еще и тем, что демонстрирует исполнение основной камеры. У Realme уже выработался фирменный стиль в дизайне смартфонов, и компания от него практически не отступает. Устройства выглядят похоже, и дизайнеры ограничиваются лишь жонглированием с месторасположением объективов в основной камере. Realme GT Neo 3 предложит прямоугольный блок тыльной камеры с тремя датчиками изображения, где один крупный модуль и два поменьше, расположившиеся ниже.

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По слухам, Realme GT Neo 3 удостоится 10-битного AMOLED-экрана диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, тройной камеры 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронтального модуля на 16 Мп. Выйдет смартфон в двух версиях, где одна предложит батарейку емкостью 5000 мАч и быструю 80-ваттную зарядку, а другая — 4500 мАч с зарядкой мощностью 150 Вт.

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Источник: weibo