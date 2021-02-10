Realme GT Neo 3 выходит на глобальный рынок

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В каких версиях будет доступен и что с ценником, информации нет

В марте состоялась премьера Realme GT Neo 3, который в скором времени получит подражателей в лице OnePlus 10R и OnePlus Ace. Продажи новинки только недавно стартовали в Китае и теперь компания решила вывести ее на глобальный рынок. Сегодня она оповестила, что 29 апреля проведет презентацию, посвященную выходу realme GT Neo 3 за пределы Китая.

Напомним, что Realme GT Neo 3 стал первым устройством с Dimensity 8100. В его арсенале OLED‑панель диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, селфи-камера на 16 Мп, стереодинамики и система жидкостного охлаждения. Набор датчиков в основной камере включает в себя главный сенсор на 50 Мп Sony IMX766, ультраширик на 8 Мп и 2 Мп сенсор для анализа глубины.

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На китайском рынке Realme GT Neo 3 доступен в двух версиях, где одна получила батарейку на 5000 мАч и быструю зарядку на 80 Вт, а в другой емкость аккумулятора уменьшили до 4500 мАч, но увеличились мощность зарядки до 150 Вт. На домашнем рынке смартфон предлагают по цене от $315 и в идеальном варианте на глобальном рынке ценник увеличится до $370-400.

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Источник: gsmarena