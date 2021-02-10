Realme GT Neo 3 как дорогое вино, с годами только лучшее. Июльная распродажа легендарного смартфона

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До сих пор самый лучший смартфон за свои деньги

Realme GT Neo 3 на момент выхода был действительно одним из самых лучших смартфонов в своем ценовом сегменте. Крутая камера с оптической стабилизацией, лучший субфлагманский чип своего времени, долго занимавший первые строчки рейтинга производительности в своем классе и только сейчас уступивший читерскому Snapdragon 7 Gen 2, и то, потому что это по факту флагманский чип с уменьшенной частотой.

Качественные материалы корпуса, привлекательный дизайн, стабильная и быстрая операционная система Realme UI. Он дарит исключительно положительные эмоции от пользования благодаря качественному AMOLED дисплею на 120 Гц, линейному вибромотору с приятной тактильной отдачей и очень хорошему стереозвуку.

Если вы любите играть в игры, этот красавец тоже не подведет. Смартфон тянет почти любые современные мобильные игры на максимальных настройках. Только некоторые проекты будут выдавать менее идеальных 60 кадров. Также этот смартфон некоторое время являлся одним из рекордсменов по скорости зарядки.

Даже базовая версия с аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой 80 Вт заряжается всего за пол часа, а старшая вообще получила невероятные 150 Вт со скоростью зарядки около 15 минут. Сейчас, после выхода нового поколения GT Neo 5, эта модель значительно сбросила в цене и в новой ценовой нише она чувствует себя даже лучше, чем на момент выхода.

По совокупности характеристик равных этому смартфону нет даже среди новых устройств. Особенно в новой нише выделяется мощная основная камера, кладущая на лопатки всех его нынешних конкурентов. Теперь купить этот смартфон в версии на 12/256ГБ можно по очень привлекательной цене в 15 000 грн. Сделать это можно в интернет-магазине Andro-price по ссылке:

Realme GT Neo 3 12/256 - 15 000грн

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