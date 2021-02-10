Realme Realme GT Neo 5

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Realme GT Neo 5 ﻿что известно о новом субфлагмане

Согласно сообщениям, новый телефон выйдет на мировые рынки во время MWC 2023 в Барселоне. Перед презентацией телефон был замечен в тесте Geekbench, что подтверждает некоторые его детали. Телефон набрал 1279 баллов в одноядерном тесте и 3902 в многоядерном.

Стали известны некие технические характеристики этого гаджета. Он будет работать на основе процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Основная камера на 50 Mpx с сенсором от Sony IMX890 и оптическая стабилизация. AMOLED дисплей 6,7-дюймов, с разрешением (2772 x 1240px). Частота обновления изображения 144 Гц и высоким показателем ШИМ 2160 Гц, что дает нам понять об отсутствии заметного мерцания экрана.

Также по данным инсайдеров есть информация, что у смартфона будет две версии. Топовая версия будет иметь блок питания мощностью 240W, емкость батареи 4600mAh, которая с этим блоком заряжается за 9 минут. Базовая модель обладает АКБ емкостью 5000mAh и также поддерживает быструю зарядку, но меньшей мощностью 150 Вт.

Источник: gizchina

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