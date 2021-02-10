Realme GT3: он таки выйдет! но есть нюанс...

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Realme GT3 ﻿это международная версия GT Neo 5

Realme уже завтра отметится флагманом GT Neo 5 , который станет первым в мире смартфоном с 240-Вт зарядкой. А вот по GT3 никакой информации нет, и даже существует версия об отмене полномочного GT-флагмана на этот год.

Но у сети появился очень интересный инсайд. Известный сетевой информатор OnLeaks опубликовал фотографию коробки неанонсированного гаджета, на которой мы можем видеть логотип того же GT3, но внутренний детектив подсказывает мне, что не все так просто. На торце есть отсылка в блок сверхбыстрой и уникальной зарядки мощностью 240 Вт.

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Также подозрительным выглядит и дизайн коробки, напоминающей LED-кольцо . Все указывает на то, что Realme GT3 – это международная версия GT Neo 5. 9 февраля состоится презентация только в Китае, так что GT3 придется подождать немного дольше.

Источник: Twitter