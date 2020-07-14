Realme анонсировала мероприятие, где покажет крутую быструю зарядку

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Похоже, что мы на пороге эры, когда быстрая зарядка мощностью 100 Вт и больше станет частью современных устройств. Вчера отличилась iQOO, представив разработку Super FlashCharge 120W, а 15 июля Oppo запланировала презентацию технологии быстрой зарядки на 125 Вт.

Когда и что ждать

Не отстает от «братьев» и еще одна компания, которую можно назвать частью семейства BBK — Realme. Сегодня суббренд Oppo официально подтвердил, что готовится представить свое решение для быстрой зарядки 16 июля.

По слухам, называться она будет Ultra Dart и ее мощность может достигать 120 Вт. Предполагается, что ей понадобится всего три минуты, чтобы восполнить ресурс батарейки на 4000 мАч на 1/3. Есть также предположение, что затягивать с выходом смартфона с поддержкой 120 Вт зарядки Realme не станет. Его могут выпустить в этом году и в перспективе технология доберется до прочих устройств компании из разных ценовых сегментов.

В целом ждем подробностей, а еще больше тестов, как такие мощные зарядки будут влиять на срок службы и износ аккумуляторов. Не менее важно, как решен вопрос с безопасностью и какие барьеры создатели поставили на пути недопущения перегрева, чтобы истории о сгорании смартфонов из-за детонации батареи не стали обыденным делом.

Источник: mydrivers