Xiaomi напряглись от успехов конкурентов: компания готовит новый смартфон с возможностью зарядки на 120W

706

Не так давно мы писали о невероятной по мощности технологии зарядки от OPPO на какие-то немыслимые 125 Ватт. В сравнении с зарядным устройством на 100 Ватт, представленным китайским гигантом Xiaomi, это резкий скачок вперед. И, несмотря на то, что 100-Ваттный зарядник от Xiaomi так и не вышел, производитель решил не стоять на месте и подготовил своего конкурента блочку от OPPO.

На прошлой неделе новый смартфон Xiaomi с номером M2007J1SC прошел сертификацию в агентстве MIIT. Основываясь на информации, предоставленной инсайдером Digital Chat Station, можно сказать, что нас ждет флагман под кодовым названием Apollo. Судя по информации с другого сертификационного бюро, 3C, становится ясно, что новинка может продаваться с зарядкой мощностью 120 Вт.

На скриншоте, найденном на сайте 3C, можно увидеть, что зарядное устройство имеет номер модели MDY-12-ED. Оно поддерживает мощность до 20В/6А (120 Вт). Недавний отчет показал, что это зарядное устройство уже вступило в фазу серийного производства.

В мае этого года другой инсайдер рассказал, что Xiaomi готовит два флагмана с кодовыми названиями Apollo и Verthandi. Он заявил, что оба аппарат будут иметь изогнутые дисплеи с частотой обновления 120 Гц. В Сети считают, что они могут быть продолжениями флагманских серий Mi 10 и Mi MIX.





Еще одна утечка сообщала, что в смартфоне Apollo (M2007J1SC) будет установлена камера с зумом высокой четкости, а его выход запланирован на август. Если слухи правдивы, похоже, что Xiaomi снова будут вперед планеты всей, выпустив смартфон с самой быстрой зарядкой раньше всех.





﻿

Похожие новости:

OPPO решила всех переиграть: компания готовится к презентации зарядного устройства на 125W «очень скоро»

iQOO научилась заряжать батарейку на мощности 120 Вт за 15 минут

Источник: Fonearena.com