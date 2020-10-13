Realme представили Realme Q2, Q2 Pro и Q2i

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Сегодня китайская компания Realme представила долгожданные Realme Q2, Q2 Pro и Q2i.

Сегодня утром Realme провела в Китае презентацию новых смартфонов серии Realme Q2. Новая линейка включает в себя три устройства: Realme Q2i, Realme Q2 и Realme Q2 Pro, все с возможностями подключения к 5G.

Realme Q2﻿

Сначала уделим внимание Realme Q2. Бюджетник имеет неплохой IPS-дисплей с разрешением FullHD+, главной фичей которого стала частота обновления 120 Гц. В смартфоне имеется боковой сканер отпечатков пальцев.

Realme Q2 Pro, в свою очередь, имеет 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с отверстием для фронталки. Он также обеспечивает разрешение Full HD+, частоту обновления 60 Гц, а также частоту дискретизации 180 Гц. Благодаря технологии исполнения дисплея, производителю удалось интегрировать сканер отпечатков пальцев под экраном.

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Интересный факт: оба смартфона работают на базе чипсета MediaTek Dimensity 800U. Обычный Q2 предлагает до 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища. Q2 Pro имеет уже 8 ГБ оперативной памяти и два варианта хранилища на 128 ГБ или 256 ГБ памяти. В обоих случаях стандарты LPDDR4x и UFS 2.1, соответственно. Более бюджетный аппарат питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт через USB-C. Питание «про»-версии обеспечивается аккумулятором меньшей ёмкости – 4300 мАч, однако у него есть большой плюс: поддержка технологии 65-ваттной быстрой зарядки SuperDart.

Realme Q2 Pro﻿

Сходства не заканчиваются: Realme Q2 и Q2 Pro оснащены 16-мегапиксельными фронтальными камерами. На задней панели Q2 имеется блок основной камеры на три объектива: главный на 48 Мп, «ультраширик» на 8 Мп и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки с фокусным расстоянием 4 см.

Realme Q2 Pro, в свою очередь, имеет блок основной камеры на 4 объектива: тот же основной на 48 Мп, тот же ширик на 8 Мп, дополнительный 2-мегапиксельный черно-белый портретник и 2-мегапиксельную макро-объектив.

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Возможно, главной фишкой устройств станет новая версия прошивки Realme UI 2.0 пока что на базе Android 10. Судя по всему, в Про-версии производитель не установил привычный 3,5 мм мини-джек, в обычном Realme Q2 он есть.

Realme Q2i – самый бюджетный из новых устройств. В смартфоне установлен 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. В вырез в виде капли установлена 8-мегапиксельная фронталка. На заднике уже имеется основной блок камеры на три объектива, выполненный в виде квадрата. Главным датчиком здесь является сенсор на 13 Мп, помогают ему две «затычки» по 2 Мп: макро и портретник. Сканер отпечатков пальцев расположен сзади.

Realme Q2i﻿

Сердцем устройства выступает чипсет MediaTek Dimensity 720, а помогает ему следующий набор памяти: 4 Гб оперативной и 128 Гб хранилища. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Смартфон также работает на Realme UI 2.0 на базе Android 10.

Естественно, на презентации Realme указал ценники на устройства. Realme Q2i стартует с 148 долларов и будет доступен 1 ноября. Обычный Realme Q2 будут продавать 177 долларов за базовую версию и 192 – за топовую, а получить его можно будет уже 12 октября. Realme Q2 Pro стартует с отметки 237 долларов за версию 8/128, за топовую версию придется отдать 266 долларов. В продажу он поступит 1 ноября.

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Источник: FoneArena



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