Появилась новая пачка слухов о характеристиках наушников Mi Air 2 Pro от Xiaomi

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Следующее поколение TWS-наушников от Xiaomi, Mi Air 2 Pro, должно стать действительно интересным предложением.

Мы уже рассказывали вам о подробных характеристиках новых наушников от Xiaomi, Mi Air 2 Pro. Сегодня мы получили дополнительные подробности о будущем хите продаж от китайского техногиганта.

Новая утечка прилетела от давно известного нам инсайдера из Китая с ником Digital Chat Station. Кроме технических характеристик, мы получили и официальные изображения наушников. Просочившиеся изображения демонстрируют наушники в черном цвете. Как и ожидалось, Mi Air 2 Pro повторяют дизайн популярных AirPods – здесь мы также имеем привычный «отросток».

На кейсе наушников имеется значок зарядки. Просочившиеся изображения также показывают связанные с программным обеспечением опции, такие как aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+ наряду с LHDC V3, V2, V1.

В соответствии с новой утечкой, наушники Mi Air 2 Pro будут оснащены 12-миллиметровыми драйверами и поступят в двух вариантах – вариант, поддерживающий аудиокодек aptX Adaptive, и второй – поддерживающий LHDC V3. Первый вариант порадует низкой задержкой звука – всего 50-80 мс, в то время как второй предлагает задержку только до 100 мс.

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Наушники также предложат улучшенную технологию шумоподавления. Покупатель получит возможность временно отключить шумодав с помощью так называемого «прозрачного» режима.

В кейс установлен аккумулятор емкостью 500 мАч, который можно будет заряжать со скоростью зарядки 5 Вт через порт USB Type-C. В наушниках же установлен аккумулятор на 55 мАч, который позволит работать Mi Air 2 Pro в течение около 5 часов с включенным шумодавом и 7 часов – без него.

По слухам, наушники оценят в сумму около 100 долларов. Представить их должны уже сегодня.

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Источник: GSMArena



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