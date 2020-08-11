Представлен Redmi K30 Ultra (Redmi K30 Extreme Commemorative Edition): праздничный субфлагман с Dimensity 1000+

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Сегодня компания Xiaomi захватила умы фанатов и стала основным ньюсмейкером дня. Помимо Xiaomi Mi 10 Ultra был представлен дерзкий полуфлагман Redmi K30 Ultra (Redmi K30 Extreme Commemorative Edition). Он показан в противовес дорогому флагману Xiaomi, как показатель того что «если нужно дешево и сердито — это вам сюда».

Здесь у нас модель, созданная на базе Redmi K30 с новой аппаратной платформой и выезжающей из корпуса селфи-камерой. Она явно претендует на массовое признание, но без технологических прорывов и будоражащих сознание характеристик.

В случае с Redmi K30 Ultra не стали выделываться с материалами и дизайном. Спереди и сзади все достаточно стандартно: дисплей с тонкими рамками и круглый блок основной камеры. И именно оформлением тыльной камеры новинке удалось предложить некоторое подобие индивидуальности. Еще один элемент, ставший нормой в наши дни — наэкранный сканер отпечатков пальцев. Думаю, тот факт, что субфлагман изготовлен из стекла, уже воспринимается как данность и обычное явление.

В Redmi K30 Ultra установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Матрица качественная и главное ее достоинство — частота обновления 120 Гц. Такое решение преподносится как «манна небесная» в относительно недорогом устройстве. Частота отклика сенсорного слоя составила 240 Гц и пиковая яркость 1200 нит.

Новинка получила аппаратную платформу Dimensity 1000+ — лучшую в среднем классе. Эту систему на чипе мы видели только в iQOO Z1 и по какой-то причине производители не торопятся тиражировать устройства с ней на борту. Изготовлена она по 7 нм техпроцессу, объединяет восемь ядер с пиковой частотой 2,6 ГГц и графику Mali-G77 MC9. Чип готов обеспечить приличную производительность, которая позволяет запускать любые игры и быстро работать с приложениями.

В Redmi K30 Ultra установлена флеш-память емкостью 128/256/512 Гб. Оперативной памяти на выбор 6 Гб или 8 Гб. Смартфон умеет, работать в 5G-сетях, есть GPS, ИК-порт и актуальные беспроводные интерфейсы на своих местах: Bluetooth 5.0, NFC и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.

Как это сегодня принято, основная камера щеголяет четырьмя датчиками, но серьезного скачка по сравнению с другими представителями семейства Redmi K30, не случилось. В главной камере тон задает 64 Мп сенсор с диафрагмой Автофокус фазовый и увы, оптической стабилизации нет. Наряду с ключевым сенсором работает широкоугольный датчик на 13 Мп, телеобъектив на 5 Мп и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера без выпендрежа — 20 мегапикселей со светосилой f/2.0.

Redmi K30 Ultra получил батарейку емкостью 4500 мАч. По нынешним меркам довольно обыденно и такой аккумулятор должен позволить смартфону спокойно выдерживать полный день работы даже при интенсивной нагрузке. Для зарядки используется порт USB Type-C, поддерживается быстрая зарядка на 33 Вт.

Новинка не стала смартфоном, поражающим воображение, но такая цель и не стояла. Сюда попытались перетащить ряд технологических примет флагманов, но без фанатизма и в том объеме, который позволил бы предложить приятный прайс. И это действительно интересный аппарат, за который не просят лишнюю денежку. Этот смартфон, который намерены продавать за $288 c 6/128 Гб памяти, версия с 8/128 Гб стоит $317, 8/256 Гб — $360 и 8/512 Гб — $389.

Источник: news.mydrivers.com