Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Представлен Realme V15: 5G-середняк с AMOLED дисплеем и быстрой зарядкой на 50 Вт

Представлен Realme V15: 5G-середняк с AMOLED дисплеем и быстрой зарядкой на 50 Вт

07.01.2021 967 0

В Китае анонсировали Realme V15, который открывает линейку 5G-смартфонов Realme Koi

Как и ожидалось, сегодня состоялась премьера Realme V15, который стал родоначальником новой линейки Realme Koi. Новинка стала преемником Realme V5, а пропуск сразу нескольких цифр в названии стоит трактовать, как показатель очередного ощутимого скачка. Интересно, что уже известно, что следующая модель серии получит название Realme V25 как демонстрация того, как «семимильными шагами» эволюционируют устройства компании.

 

Представлен Realme V15: 5G-середняк с AMOLED дисплеем и быстрой зарядкой на 50 Вт – фото 1

 

В числе ключевых фишек Realme V15 производитель акцентирует внимание на Super AMOLED-экране, тройной камере, аппаратной платформе с поддержкой сетей 5G и быстрой зарядке мощностью 50 Вт.

 

Представлен Realme V15: 5G-середняк с AMOLED дисплеем и быстрой зарядкой на 50 Вт – фото 2

 

Итак, Realme V15 удостоился 6,4-дюймового дисплея разрешением 2400х1080 точек с пиковой яркостью 600 нит, частотой обновления 60 Гц и частотой отклика сенсора 180 Гц, чипсета Dimensity 800U, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопителя UFS 2.1 вместимостью 128 Гб. Для селфи предложили модуль на 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из трех датчиков, где ключевой разрешением 64-мегапикселя со светосилой f/1.8, а дополняют его ширик на 8 Мп (угол обзора 119 градусов) и сенсор для макросъемки на 2 Мп.

 

Читать также: Realme X7 Pro продолжает идти по миру – теперь настала очередь Индии

 

Представлен Realme V15: 5G-середняк с AMOLED дисплеем и быстрой зарядкой на 50 Вт – фото 3

 

За автономность работы Realme V15 отвечает аккумулятор емкостью 4310 мАч и заявлена поддержка быстрой 50-ваттной зарядки. Но в комплекте со смартфоном идет адаптер питания на 65 Вт. Руководит работой аппарата оболочка Realme UI 1.0, весит он 176 грамм и его толщина составила 8,2 мм. Старт продаж смартфона в Китае намечен на 14 января. На выбор предлагаются две модификации с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $217 (на старте продаж, затем ценник составит $232) и $310 соответственно.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источники: mydrivers, mydrivers

Realme V15
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.01.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Представлен Realme V15: 5G-середняк с AMOLED дисплеем и быстрой зарядкой на 50 Вт