Представлен Realme V15: 5G-середняк с AMOLED дисплеем и быстрой зарядкой на 50 Вт

967

В Китае анонсировали Realme V15, который открывает линейку 5G-смартфонов Realme Koi

Как и ожидалось, сегодня состоялась премьера Realme V15, который стал родоначальником новой линейки Realme Koi. Новинка стала преемником Realme V5, а пропуск сразу нескольких цифр в названии стоит трактовать, как показатель очередного ощутимого скачка. Интересно, что уже известно, что следующая модель серии получит название Realme V25 как демонстрация того, как «семимильными шагами» эволюционируют устройства компании.

В числе ключевых фишек Realme V15 производитель акцентирует внимание на Super AMOLED-экране, тройной камере, аппаратной платформе с поддержкой сетей 5G и быстрой зарядке мощностью 50 Вт.

Итак, Realme V15 удостоился 6,4-дюймового дисплея разрешением 2400х1080 точек с пиковой яркостью 600 нит, частотой обновления 60 Гц и частотой отклика сенсора 180 Гц, чипсета Dimensity 800U, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопителя UFS 2.1 вместимостью 128 Гб. Для селфи предложили модуль на 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из трех датчиков, где ключевой разрешением 64-мегапикселя со светосилой f/1.8, а дополняют его ширик на 8 Мп (угол обзора 119 градусов) и сенсор для макросъемки на 2 Мп.

Читать также: Realme X7 Pro продолжает идти по миру – теперь настала очередь Индии

За автономность работы Realme V15 отвечает аккумулятор емкостью 4310 мАч и заявлена поддержка быстрой 50-ваттной зарядки. Но в комплекте со смартфоном идет адаптер питания на 65 Вт. Руководит работой аппарата оболочка Realme UI 1.0, весит он 176 грамм и его толщина составила 8,2 мм. Старт продаж смартфона в Китае намечен на 14 января. На выбор предлагаются две модификации с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $217 (на старте продаж, затем ценник составит $232) и $310 соответственно.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: mydrivers, mydrivers