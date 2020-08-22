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Реальные изображения LG Q92 слили. Как вам его внешний вид?

22.08.2020 2471 2

Интриги не осталось – теперь мы знаем, как выглядит новинка LG Q92.

 

Реальные изображения LG Q92 слили. Как вам его внешний вид? – фото 1

 

LG тоже не хотят стоять в стороне, и подогревают интерес к своей продукции практически каждый день. Вот уже больше месяца, как мы знаем, что корейская компания готовит новый смартфон под названием LG Q92.

 

Впервые он был замечен в Google Play Console, а также появился на платформе Geekbench. Ранее на этой неделе очередная утечка раскрыла все его технические характеристики. А сегодня южнокорейское издание поделилось парой снимков LG Q92, чтобы никаких секретов больше не сохранилось.

 

На фотографиях можно увидеть версию с расцветкой «белая керамика». Заметно аккуратное отверстие на дисплей для фронтальной камеры. Сзади мы видим четыре камеры и светодиодную вспышку. На нижней грани смартфона мы находим аудио-разъём 3,5 мм, порт USB-C и решётку динамиков.

 

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Напомним, что дисплей LG Q92 имеет размер 6,7 дюймов и разрешение Full HD+. Блок основной камеры представлен датчиками на 48 Мп + ультраширик на 8 Мп + 5-мегапиксельный датчик глубины резкости и 2-мегапиксельный макрообъектив. За селфи-снимки отвечает 32-мегапиксельная фронталка.

 

lg92 живые снимки

 

Сердцем аппарата выступает Snapdragon 765G, помогают ему 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет работать на базе Android 10. Также производитель предоставит возможность зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч достаточно оперативно, но пока неизвестно, с какой именно скоростью. К другим характеристикам относятся сканер отпечатков пальцев сбоку, поддержка стереозвука и чип NFC.

 

LG Q92 сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G, имеет размеры 166,54 х 77,3 х 8,49 мм и весит 193 грамма. Кроме «белой керамики», смартфон будет выпускаться в таких цветах, как «зеркальный титан» и «зеркальный красный». О цене LG Q92 ничего не известно.

 

LG92 фото снизу

 

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Источник: GSMArena

LG LG Q92
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 22.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Dmitri Terletski 0
Как выглядит? Обалдеть как... так же, как и все остальные телефоны! Уже надоело смотреть фотографии одинаковых телефонов слитых в сеть! Шутка какая-то. Что там может быть другое!? Ладно ещё складной мобильник... А то стеклянно пластиковый прямоугольник! "крутизна"!
23.08.2020 01:43
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Владимир 0
Поскорей бы уже лыжи обанкротились, люди вообще в другой реальности летают как htc и сони
22.08.2020 22:12
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Реальные изображения LG Q92 слили. Как вам его внешний вид?