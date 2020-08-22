Реальные изображения LG Q92 слили. Как вам его внешний вид?

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Интриги не осталось – теперь мы знаем, как выглядит новинка LG Q92.





LG тоже не хотят стоять в стороне, и подогревают интерес к своей продукции практически каждый день. Вот уже больше месяца, как мы знаем, что корейская компания готовит новый смартфон под названием LG Q92.

Впервые он был замечен в Google Play Console, а также появился на платформе Geekbench. Ранее на этой неделе очередная утечка раскрыла все его технические характеристики. А сегодня южнокорейское издание поделилось парой снимков LG Q92, чтобы никаких секретов больше не сохранилось.

На фотографиях можно увидеть версию с расцветкой «белая керамика». Заметно аккуратное отверстие на дисплей для фронтальной камеры. Сзади мы видим четыре камеры и светодиодную вспышку. На нижней грани смартфона мы находим аудио-разъём 3,5 мм, порт USB-C и решётку динамиков.

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Напомним, что дисплей LG Q92 имеет размер 6,7 дюймов и разрешение Full HD+. Блок основной камеры представлен датчиками на 48 Мп + ультраширик на 8 Мп + 5-мегапиксельный датчик глубины резкости и 2-мегапиксельный макрообъектив. За селфи-снимки отвечает 32-мегапиксельная фронталка.





Сердцем аппарата выступает Snapdragon 765G, помогают ему 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет работать на базе Android 10. Также производитель предоставит возможность зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч достаточно оперативно, но пока неизвестно, с какой именно скоростью. К другим характеристикам относятся сканер отпечатков пальцев сбоку, поддержка стереозвука и чип NFC.

LG Q92 сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G, имеет размеры 166,54 х 77,3 х 8,49 мм и весит 193 грамма. Кроме «белой керамики», смартфон будет выпускаться в таких цветах, как «зеркальный титан» и «зеркальный красный». О цене LG Q92 ничего не известно.

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Источник: GSMArena