Red Magic 9 Pro – самый мощный смартфон на Snapdragon 8 Gen 3 выйдет на рынок 23 ноября

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Самый мощный смартфон уже скоро...

Неизвестно, гонятся ли это компании за тем, чтобы выпустить свой смартфон быстрее в погоне за мощностью и хайпом, или просто желание быстрее дать пользователям то, что они хотят, но тенденция выпускать смартфон быстрее чем раньше набирают обороты.

Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября. Это почти месяц назад, чем у его предшественника, Red Magic 8 Pro. Об этом сообщается на Weibo.

Ожидание вокруг Red Magic 9 Pro подогревается недавним появлением модели NX769J в библиотеке Geekbench. Тесты показывают, что результаты Geekbench 6.1.0 несколько улучшились со временем: многоядерная оценка выросла с 6704 до 7214. Одноядерный результат также несколько улучшился. Это может быть связано с улучшением оптимизации. В общем, результаты выглядят многообещающими для первого игрового устройства на базе нового Snapdragon 8 Gen 3, и это устройство, вероятно, вновь переопределит предел игровой производительности.

Если говорить о Snapdragon 8 Gen 3, то он состоит из конфигурации "1+5+2" с одним ядром Cortex-X4, работающим на частоте 3,30 ГГц, пятью ядрами Cortex-A720 и двумя ядрами Cortex-A520.

По словам Nubia, Red Magic 9 Pro станет ее мощнейшим игровым телефоном на сегодняшний день. Он предложит лучшую производительность, более долгое время автономной работы и более стильный дизайн. Но сможет ли Red Magic 9 Pro возглавить рейтинг AnTuTu как в прошлом году RedMagic 8 Pro – покажет время.

Источник: weibo