Xiaomi CC 11: официальные изображения и характеристики уже в TENAA

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Xiaomi CC 11 станет почти копией китайского Xiaomi Mi 11, но с другим чипом

Вчера нам показали, как может выглядеть Xiaomi 11T, а сегодня предлагаем посмотреть на еще одну осеннюю новинку от компании — Xiaomi CC 11. И тут не нужно полагаться на инсайдеров, изображения смартфона были найдены на сайте сертификационного ведомства TENAA.

То, что мы видим, указывает на то, что Xiaomi CC 11 очень похож на Xiaomi Mi 11Youth Edition для рынка Китая. Причем не только внешне, но и внутренне. Здесь стремились предложить тонкий и легкий аппарат, оформление блока камеры которого выполнено в одном стиле с прочими моделями серии Xiaomi Mi 11. По данным регулятора, габариты новинки составили 160,53х75,72х6,81 мм при весе 157 грамм.

В числе характеристик Xiaomi CC 11 упоминается аккумулятор емкостью 4150 мАч, дисплей диагональю 6,55 дюйма разрешением 2400х1080 точек и операционная система Android 11 с оболочкой MIUI. В основе устройства лежит восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,4 ГГц и, предполагается, что это Snapdragon 778G.

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В активе Xiaomi CC 11 будет 6/8/12 Гб оперативной памяти, 128/256/512 Гб постоянной, селфи-камера на 20-мегапикселей и основная тройная с главным датчиком на 64-мегапикселя. Дата анонса смартфона не объявлена, но его появление на сайте сертификационного ведомства TENAA верный предвестник того, что релиз не за горами и состоится в самое ближайшее время.

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Источник: tenaa