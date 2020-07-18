Redmi 9C выпустят на рынке Индии под брендом Poco
Бренд POCO стал легендарным после выпуска Pocophone F1. На тот момент это был самый дешевый новый смартфон со Snapdragon 845. После этого успеха компания, по какой-то причине, решила не продолжать дальнейшую экспансию. В этом году Xiaomi решила возродить свой дочерний бренд, и теперь на рынке есть уже много новых смартфонов с именем POCO.
Но, к сожалению, бренд растерял свою философию. Poco X2 стал простым ребрендингом Redmi K30 4G, то же самое произошло с POCO F2 Pro – это Redmi K30 Pro 5G. А сейчас стало известно, что POCO собирается выпустить «новый» смартфон ультрабюджетного сегмента – известный нам Redmi 9C.
Такой ход очень легко обнаружился. Недавно на сайте индийского агентства сертификации BIS был обнаружен новый аппарат POCO с очень похожим на Redmi 9C внешним видом. Как оказалось, Redmi 9C, доступный в Малайзии, в дополнение имеет тот же номер модели. Кроме того, малазийский смартфон также имеет кодовое название «angelica», а журналист XDA-Developers обнаружил, что в Индии новое устройство будет называться «angelicain».
Redmi 9C уже доступен в Малайзии, а пару дней назад начались его продажи на глобальном рынке. По этой причине мы уже знаем о смартфоне практически все. Если хотите себе напомнить, то не так давно мы писали о его презентации.
Интересно узнать, как поклонники POCO отреагируют на первый бюджетный смартфон от бренда. Время покажет, будут ли они продолжать поддерживать бренд, который все дальше уходит от своей изначальной философии.
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Источник: XDA
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