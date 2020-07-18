Redmi 9C выпустят на рынке Индии под брендом Poco

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Бренд POCO стал легендарным после выпуска Pocophone F1. На тот момент это был самый дешевый новый смартфон со Snapdragon 845. После этого успеха компания, по какой-то причине, решила не продолжать дальнейшую экспансию. В этом году Xiaomi решила возродить свой дочерний бренд, и теперь на рынке есть уже много новых смартфонов с именем POCO.

Но, к сожалению, бренд растерял свою философию. Poco X2 стал простым ребрендингом Redmi K30 4G, то же самое произошло с POCO F2 Pro – это Redmi K30 Pro 5G. А сейчас стало известно, что POCO собирается выпустить «новый» смартфон ультрабюджетного сегмента – известный нам Redmi 9C.





Такой ход очень легко обнаружился. Недавно на сайте индийского агентства сертификации BIS был обнаружен новый аппарат POCO с очень похожим на Redmi 9C внешним видом. Как оказалось, Redmi 9C, доступный в Малайзии, в дополнение имеет тот же номер модели. Кроме того, малазийский смартфон также имеет кодовое название «angelica», а журналист XDA-Developers обнаружил, что в Индии новое устройство будет называться «angelicain».





Redmi 9C уже доступен в Малайзии, а пару дней назад начались его продажи на глобальном рынке. По этой причине мы уже знаем о смартфоне практически все. Если хотите себе напомнить, то не так давно мы писали о его презентации.

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Интересно узнать, как поклонники POCO отреагируют на первый бюджетный смартфон от бренда. Время покажет, будут ли они продолжать поддерживать бренд, который все дальше уходит от своей изначальной философии.﻿





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Источник: ﻿XDA