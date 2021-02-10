Redmi готовит убойный смартфон с новым чипом от MediaTek

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Redmi может первой выпустить смартфон с процессором МТ689Х

В последнее время слухов и утечек, касающихся новых устройств Xiaomi немного. Компания словно взяла небольшую передышку, чтобы мощно «выстрелить» в августе, когда должна состояться премьера Xiaomi Mi Mix 4, планшета Xiaomi Mi Pad 5 и новой версии фирменной оболочкой MIUI 13. Готовится к релизу и новый смартфон под маркой Redmi, но точное время его выхода неизвестно.

По данным сетевого источника, новинка от Redmi должна предложить дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой и многомодульную основную камеру с главным датчиком на 64 Мп.

Redmi K40 GE

Фишкой нового смартфона Redmi станет еще не представленный процессор МТ689Х. Слухи об этой однокристальной системе появились еще в ноябре прошлого года и тогда сообщалось, что изготовлен он будет с применением 6-нанометровой технологии и его архитектура аналогична той, что предлагает Exynos 1080. А это означает, что ядра будут сгруппированы по схеме «1+3+4» и в качестве высокопроизводительного ядра выступит Cortex-A78. В качестве графической подсистемы будет использоваться Mali-G77.

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Информатор упомянул, что по итогам первых тестов в AnTuTu чип МТ689Х набирает чуть больше 600 тысяч баллов. Если эти сведения верны, то в плане производительности новый процессор MediaTek будет сопоставим с Snapdragon 865 и Snapdragon 870.

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Источник: mydrivers