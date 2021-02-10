Когда выйдет MIUI 13. Информация от представителя Xiaomi

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На август назначена премьера MIUI 13 и тогда же должен дебютировать Xiaomi Mi Mix 4

В этом году Xiaomi планирует выпустить свой первый смартфон с подэкранной камерой. Им должен стать Xiaomi Mi Mix 4 и было бы неплохо еще и обеспечить его по-настоящему новой прошивкой. Тем более, что работы над MIUI 13 уже находятся на финальной стадии. Но вот когда стоит рассчитывать на анонс новой версии оболочки и смартфона с подэкранной камерой?

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По словам одного из топ-менеджеров Xiaomi, новая версия MIUI 13 проходит внутреннее тестирование и может дебютировать в августе нынешнего года. Точную же дату премьеры MIUI 13 компания все еще не озвучивает. Как и не дает она комментариев на тему будущих преображений и изменений в фирменной прошивке.

Учитывая то, что MIUI 13 идет и ее релиз назначен на август, тогда же стоит ждать и анонс Xiaomi Mi Mix 4. Это должен быть по-настоящему флагманский аппарат, который предложит OLED-дисплей с повышенной частотой обновления, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную мощностью 80 Вт. Камера тут также не должна подкачать и по большинству параметров Xiaomi Mi Mix 4 должен быть технически ультимативным.

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Естественно, что анонс MIUI 13 еще не означает, что обновление уже вскоре появится на смартфонах компании. Развертывание будет происходить поэтапно (как правило, неспешно) и приоритет получат китайские версии смартфонов, а уже гораздо позже апдейт доберется и до устройств на глобальном рынке. Ожидается, что обновиться до MIUI 13 смогут все модели, которые вышли за последние два года.

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Источник: mysmartprice, twitter