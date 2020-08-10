Redmi K30 Ultra избавится от слабого места Redmi K30 Pro

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Компания изрядно раздула серию Redmi K30, которая уже насчитывает шесть моделей. Но и это не предел. Уже завтра к ним присоединится седьмой аппарат — Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, который также известен как Redmi K30 Ultra. Выход новинки приурочен к 10-летнию Xiaomi.

В числе одних из отличительных черт устройства называют AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Напомним, что компания сэкономила и Redmi K30 Pro предлагает экран, также изготовленный по технологии OLED, но кадровая частота ограничена 60 Гц. Похоже, что именно эту особенность «прошки» считает недостатком и глава Redmi Лю Вейбинг, который заявил, что Redmi K30 Extreme Edition исправит недочет Redmi K30 Pro.

Но, пожалуй, самой интересной особенностью новинки станет не столько дисплей, сколько аппаратная платформа Dimensity 1000+. Будет интересно посмотреть, как она будет справляться с троттлингом при пиковых нагрузках, а также определить насколько она прожорлива. В плане производительности это одно из лучших решений в среднеценовом сегменте, которое обходит по мощности Snapdragon 765G, Kirin 820 и Kirin 985.

Известно, что Redmi K30 Extreme Edition или Redmi K30 Ultra предложит батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой, выдвижную фронталку на 20 Мп, до 12 Гб оперативной памяти и четырехмодульную основную камеру с главным модулем на 64 Мп.

Источник: ithome

Обзор Redmi K30 Pro - смартфон для народа!

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