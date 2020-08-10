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Redmi K30 Ultra избавится от слабого места Redmi K30 Pro

10.08.2020 1174 2

Компания изрядно раздула серию Redmi K30, которая уже насчитывает шесть моделей. Но и это не предел. Уже завтра к ним присоединится седьмой аппарат — Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, который также известен как Redmi K30 Ultra. Выход новинки приурочен к 10-летнию Xiaomi.

 

Redmi K30 Ultra избавится от слабого места Redmi K30 Pro – фото 1

 

В числе одних из отличительных черт устройства называют AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Напомним, что компания сэкономила и Redmi K30 Pro предлагает экран, также изготовленный по технологии OLED, но кадровая частота ограничена 60 Гц. Похоже, что именно эту особенность «прошки» считает недостатком и глава Redmi Лю Вейбинг, который заявил, что Redmi K30 Extreme Edition исправит недочет Redmi K30 Pro.

 

Redmi K30 Ultra избавится от слабого места Redmi K30 Pro – фото 2

 

Но, пожалуй, самой интересной особенностью новинки станет не столько дисплей, сколько аппаратная платформа Dimensity 1000+. Будет интересно посмотреть, как она будет справляться с троттлингом при пиковых нагрузках, а также определить насколько она прожорлива. В плане производительности это одно из лучших решений в среднеценовом сегменте, которое обходит по мощности Snapdragon 765G, Kirin 820 и Kirin 985.

 

Известно, что Redmi K30 Extreme Edition или Redmi K30 Ultra предложит батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой, выдвижную фронталку на 20 Мп, до 12 Гб оперативной памяти и четырехмодульную основную камеру с главным модулем на 64 Мп.

 

Источник: ithome

 

Обзор Redmi K30 Pro - смартфон для народа!

 

Extreme-версию получит и Redmi K30. Известна дата анонса

Redmi K30 Ultra Redmi K30 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
ДмитрийВ -3
Чёрный экран фронтальной части этого смартфона наверное намекает, что телефон - говно.
10.08.2020 12:41
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Богдан 3
А если ты оденешь черную футболку или черные брюки, то это стоит расценивать как намек, что ты .овно человек? Следуя твоей логике такой вывод нужно делать?
10.08.2020 12:59
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Redmi K30 Ultra избавится от слабого места Redmi K30 Pro