Обзор Redmi K30 Pro - смартфон для народа!

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Redmi K30 Pro пришел для того, чтобы укрепить фундамент народной любви к смартфонам суббренда Xiaomi. Если делать выводы с оглядкой на рынок Китая, то определенно у этой модели есть шанс. Но, если говорить в целом про мир и наши страны в частности, то это точно гаджет не для покупки сейчас. Но он определенно достоин внимания. Что ж, давайте знакомиться с ним.

По ходу обзора вы должны ощутить общий тон, что новинка наглядно демонстрирует всю противоречивость ряда китайских смартфонов. Техническое оснащение выглядит солидно для смартфона своей ценовой категории. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. И вот тут как раз компания и недорабатывает. Собирается куча огрех, которые серьезно портят впечатление о смартфоне.

Да, Redmi K30 Pro остался верен традиции — недорогой и актуальный «почти топ» с флагманской платформой на борту. В остальном — это неоднозначный гаджет. Есть вопросы к автономности, дисплею, комбинации типов памяти и операционная система сыровата. Дизайн современный и аккуратный, но назвать его красивым сложно. Снова сочетается отсутствие влагозащиты, стереозвука и поддержки карт microSD. Есть проблемы со съемкой видео.

Сама компания еще до премьеры делала акцент, что Redmi K30 Pro настоящий флагман. На самом деле компромиссов набралось немало и до уровня прочих премиальных устройств он не дотягивает. Но в целом на фоне предшественника модель стала лучше и очевиден прогресс. Остается только открытым вопрос, готовы ли пользователи прикупить этот смартфон. И вот тут все может оказаться не таким однозначным, особенно с оглядкой на цену.