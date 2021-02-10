Redmi K40 GE не поддерживает сервисы Google и таких смартфонов Xiaomi уже 15

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В Китае 15 смартфонов Xiaomi лишены возможности работать с Google-сервисами

Сегодня в Китае начались продажи игрового Redmi K40 Game Enhanced Edition тиражом 100 тысяч буквально за одну минуту. И, как оказалось, этот смартфон не поддерживает Google Mobile Services. И это не единственное мобильное устройство Xiaomi которое лишилось поддержки сервисов Google.

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Сразу стоит успокоить всех, кто уже впал в панику и посчитал, что Xiaomi ждет судьба Huawei. Дело не в санкциях или каких-то проблемах с Google. Еще зимой компания заявила о том, что сервисы Google некорректно работают на устройствах компании, если их накатить на смартфоны, работающие под управлением китайской версии MIUI.

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По этой причине было решено отключить возможность устанавливать Google Mobile Services на мобильные устройства, ориентированные на рынок Китая. Система не позволяет войти в существующую учетную запись Google или создать новый профиль, поэтому установка сервисов Google лишена практического смысла.

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Такое нововведение появилось с приходом MIUI 12.5. Сегодня количество моделей, на которые нельзя установить Google Mobile Services, достигло 15. В список «лишенцев» вошли флагманы серий Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 и Redmi K40, а также две модели Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi 9 SE и Redmi K30S.

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Источник: gizmochina