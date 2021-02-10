Redmi K40 GE не поддерживает сервисы Google и таких смартфонов Xiaomi уже 15
В Китае 15 смартфонов Xiaomi лишены возможности работать с Google-сервисами
Сегодня в Китае начались продажи игрового Redmi K40 Game Enhanced Edition тиражом 100 тысяч буквально за одну минуту. И, как оказалось, этот смартфон не поддерживает Google Mobile Services. И это не единственное мобильное устройство Xiaomi которое лишилось поддержки сервисов Google.
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Сразу стоит успокоить всех, кто уже впал в панику и посчитал, что Xiaomi ждет судьба Huawei. Дело не в санкциях или каких-то проблемах с Google. Еще зимой компания заявила о том, что сервисы Google некорректно работают на устройствах компании, если их накатить на смартфоны, работающие под управлением китайской версии MIUI.
По этой причине было решено отключить возможность устанавливать Google Mobile Services на мобильные устройства, ориентированные на рынок Китая. Система не позволяет войти в существующую учетную запись Google или создать новый профиль, поэтому установка сервисов Google лишена практического смысла.
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Такое нововведение появилось с приходом MIUI 12.5. Сегодня количество моделей, на которые нельзя установить Google Mobile Services, достигло 15. В список «лишенцев» вошли флагманы серий Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 и Redmi K40, а также две модели Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi 9 SE и Redmi K30S.
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Источник: gizmochina
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