"Облегченный" Xiaomi Mi 11 Lite прошел сертификацию

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Xiaomi Mi 11 Lite﻿ вскоре дополнит линейку флагманов Mi 11

Вчерашний день можно смело отнести в «актив» Xiaomi Mi 11. Была презентация глобальной версии, видео обзоры и разные новости.

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Сегодня мы продолжаем тему линейки Mi 11, но поговорим о младшей модели - Xiaomi Mi 11 Lite, презентация которой тоже ожидается в скором будущем. Поводом для новости служит информация о том, что аппарат прошел сертификацию BIS в Индии. Кажется, мы стали еще ближе к анонсу новой модели.

Сообщается, что нас ждут две версии – на 6/64 и 6/128 Гб памяти. Емкость аккумулятора может быть 4150 мАч, а процессором может стать Snapdragon 732G. Дисплей будет с частотой 120 Гц, камера будет тройной на 64 Мп + 8Мп + 5Мп. Касательно зарядки – была информация о поддержке мощности до 33 Вт.

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Параметры, как и название, ясно указывают, что смартфон будет самым дешевым в линейке, и может конкурировать с новыми аппаратами среднего ценового сегмента 2021 года. Если вспомнить, что Motorola Edge S на Snapdragon 870 стоит от 300 до 400 долларов, интересно узнать, во сколько Xiaomi оценить будущий Mi 11 Lite?

Надеемся скоро найти ответ и на этот вопрос.

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Источник : news.mydrivers.com