Подробности о Xiaomi Mix 5: максимум технологий

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Xiaomi Mix 5 могут представить уже в марте 2022 года

Серия Xiaomi Mix — венец технологий, где пытаются каждый раз предложить что-то эдакое. Здесь мы получаем практически все лучшее, что доступно для смартфонов. В августе состоялась премьера XiaoMi Mix 4, который предложил систему на чипе Snapdragon 888+, подэкранную камеру, быструю зарядку на 120 Вт и керамический корпус.

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Вряд ли кого-то удивит информация, что Xiaomi работает над преемником смартфона и их может быть два. Известно, что в недрах компании кипит работа над устройствами с кодовыми именами Thor и Loki, чьи модельные номера упоминаются как L1 и L1A. Аппараты уже сертифицированы в Китае и, похоже, что пределы этой страны не покинут.

На уровне слухов говорят о том, что Xiaomi Mix 5 должен получить платформу Snapdragon 8 Gen1, экранный сканер отпечатков пальцев нового поколения и фронталку на 48 Мп, которая скрыта под дисплеем. Основная камера должна быть трехкомпонентной с датчиками 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным цифровым.

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Можно не сомневаться, что здесь предложат OLED‑дисплей с повышенной герцовкой, минимум 8 Гб оперативной памяти, стереодинамики, операционную систему Android 12 и ультрабыструю зарядку. Ожидаемое время анонса — март 2022 года.

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Источник: xiaomiui