Xiaomi Mix 5 показал свою мощь в бенчмарке

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Это уровень флагманов с Snapdragon 8 Gen 1

Не секрет, что готовится к выходу Xiaomi Mix 5, который в пару получит еще и Xiaomi Mix 5 Pro. Не сложно предположить, что новинкам достанется топовое железо и велика вероятность того, что именно в этих моделях дебютирует платформа Snapdragon 8 Gen 1 Plus, производством которой занята TSMC.

Оправдается ли этот прогноз, достоверно неизвестно. Информация из базы данных бенчмарка Geekbench лишь подтверждает то, что тут предложат топовый процессор от Qualcomm с пиковой частотой 3,00 ГГц. По итогам одноядерного теста смартфон набрал 1257 баллов и многоядерного — 3456. Инженерный образец Xiaomi Mix 5 обладает 12 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 12. Можно не сомневаться, что поверх операционки установят фирменную оболочку MIUI 13.

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По предварительной информации, Xiaomi Mix 5 должен предложить тройную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп и оптическим стабом. Ассистировать ему будут датчики на 48 Мп (ультраширик) + 48 Мп (телеобъектив, 2-кратный оптический зум). Здесь также обещают камеру под поверхностью дисплея, Pro-версия может предложить фирменный чип обработки изображения Surge C2 и основную камеру с датчиками 50 Мп (OIS) + 48 Мп (сверхширик) + 48 Мп (телеобъектив, OIS, 5-кратный оптический зум).

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Источник: gizmochina