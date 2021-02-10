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  • Redmi K70 Pro официально представлен: самый крутой дисплей 4000 нит, флагманский Snapdragon 8 Gen 3, 2,247 млн баллов в AnTuTu всего за 465$!

Redmi K70 Pro официально представлен: самый крутой дисплей 4000 нит, флагманский Snapdragon 8 Gen 3, 2,247 млн баллов у AnTuTu всего за 465$!

29.11.2023 141 0

Долгожданная новинка поражает характеристиками

Линейка Redmi от Xiaomi славится своей популярностью среди фанатов. И сегодня компания представила несколько отличных устройств: Redmi K70 Pro, Redmi K70 и Redmi K70Е.

 

redmi k70 Pro

 

Сегодня мы поговорим о флагмане этого замечательного трио – Redmi K70 Pro. Это первый смартфон бренда на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

 

redmi k70 Pro

 

За охлаждение SoC и компонентов отвечает очень большая испарительная камера. А что самое интересное, за температурой компонентов следят 9 датчиков, которые находятся под аккумуляторной батареей, процессором и даже камерами. Данные из этих детекторов анализирует ИИ.

 

redmi k70 Pro

 

Благодаря таким характеристикам, AnTuTu Redmi K70 Pro набирает 2,247 млн баллов, что является действительно флагманским уровнем, он может потягаться даже с такими смартфонами как Xiaomi 14.

 

Экран также отличный, 6,67” OLED C8 совместной разработки TCL и Redmi с разрешением 2К. А самое главное здесь – это сверхвысокая яркость в 4000 нит. Данный смартфон обошел все современные смартфоны, включая флагманы.

 

redmi k70 Pro

 

Главный сенсор основной камеры Redmi K70 Pro – это 50-мегапиксельный Light and Shadow Hunter 800 оптического формата 1/1,55 дюйма с большими пикселями размером 2 мкм. Кроме того, имеется телеобъектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 12 МП.

 

redmi k70 Pro

 

Аккумулятор здесь привычен на 5000 мАч, а зарядка мощностью 120 Вт.

 

redmi k70 Pro

 

Redmi K70 Pro – первая модель бренда с HyperOS на базе Android 14 из коробки.

 

Цена смартфона впечатляет: 12/256 ГБ – 465 долларов, 16/256 ГБ – 505 долларов, 16/512 ГБ – 550 долларов, 24 ГБ/1 ТБ – 620 долларов.

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 29.11.2023
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Redmi K70 Pro официально представлен: самый крутой дисплей 4000 нит, флагманский Snapdragon 8 Gen 3, 2,247 млн баллов у AnTuTu всего за 465$!