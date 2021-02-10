Redmi K70 Pro официально представлен: самый крутой дисплей 4000 нит, флагманский Snapdragon 8 Gen 3, 2,247 млн баллов в AnTuTu всего за 465$!

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Долгожданная новинка поражает характеристиками

Линейка Redmi от Xiaomi славится своей популярностью среди фанатов. И сегодня компания представила несколько отличных устройств: Redmi K70 Pro, Redmi K70 и Redmi K70Е.

Сегодня мы поговорим о флагмане этого замечательного трио – Redmi K70 Pro. Это первый смартфон бренда на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

За охлаждение SoC и компонентов отвечает очень большая испарительная камера. А что самое интересное, за температурой компонентов следят 9 датчиков, которые находятся под аккумуляторной батареей, процессором и даже камерами. Данные из этих детекторов анализирует ИИ.

Благодаря таким характеристикам, AnTuTu Redmi K70 Pro набирает 2,247 млн баллов, что является действительно флагманским уровнем, он может потягаться даже с такими смартфонами как Xiaomi 14.

Экран также отличный, 6,67” OLED C8 совместной разработки TCL и Redmi с разрешением 2К. А самое главное здесь – это сверхвысокая яркость в 4000 нит. Данный смартфон обошел все современные смартфоны, включая флагманы.

Главный сенсор основной камеры Redmi K70 Pro – это 50-мегапиксельный Light and Shadow Hunter 800 оптического формата 1/1,55 дюйма с большими пикселями размером 2 мкм. Кроме того, имеется телеобъектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 12 МП.

Аккумулятор здесь привычен на 5000 мАч, а зарядка мощностью 120 Вт.

Redmi K70 Pro – первая модель бренда с HyperOS на базе Android 14 из коробки.

Цена смартфона впечатляет: 12/256 ГБ – 465 долларов, 16/256 ГБ – 505 долларов, 16/512 ГБ – 550 долларов, 24 ГБ/1 ТБ – 620 долларов.