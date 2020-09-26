Redmi готовят 4G-версию своего будущего хита Redmi Note 10

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Redmi не забудут про рынки, где 5G – все еще фантастика, и выпустят привычную нам 4G-версию Redmi Note 10.

Redmi Note 9﻿

По обычаю Xiaomi, передавшей Redmi свою традицию выпускать по миллиону моделей смартфонов в год, «дочка» китайского гиганта выпустит Redmi Note 10 до конца этого года. Однако в этом году есть одно большое «но» - компания должна предоставить действительно заметный апгрейд в виде возможности подключения к сети 5G.

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Но странам, где 5G воспринимается как технология далекого будущего, компания также готовит 4G-вариант Redmi Note 10. Этот вариант уже прошел MIT-сертификацию в бюро MIIT, получив номер M2010J19SC.

Согласно догадкам, это устройство является простым LTE-вариантом Redmi Note 10. Скорее всего, Note 10 4G будет отправляться во многие страны, где 5G недоступен, в качестве более бюджетной версии. База данных MIIT раскрывает некоторые детали о новинке, например, его частотный диапазон, мощность передачи и др.

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Пару дней назад мы писали о том, что Redmi Note 10 5G также прошел через сертификацию MIIT. Согласно ранним сообщениям, новая модель с поддержкой сети пятого поколения будет работать на свежем чипе Snapdragon 750G. Кроме того, смартфон будет оснащен 8 Гб оперативной памяти и работать на Android 10.

Кроме обычного Note 10, компания также готовит Pro-вариант. Этот вариант будет включать в себя дисплей с высокой частотой обновления (90 или даже 120 Гц), больший объем памяти и усовершенствованные камеры.

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Источник: Root My Galaxy



https://andro-news.com/news/google-pixel-4a-5g-ne-vyydet-na-prilavki-do-noyabrya-etogo-goda.html Google Pixel 4a 5G не выйдет на прилавки до ноября этого года(в Адм. панель)