Redmi Note 10 уже в пути

1556

Готовится к анонсу Redmi Note 10 с Dimensity 820





Все указывает на то, что Xiaomi плотно «подсадила» доступные смартфоны Redmi на чипы MediaTek. Тайваньский процессор будет лежать и в основе Redmi Note 10, выход которого ждут в этом году. Не так давно процедуру сертификации прошел смартфон с модельным номером M2007J22C, который, как ожидается, появится на рынке с именем Redmi Note 10. Кроме того, этот же аппарат был замечен в базе данных бенчмарка AI Benchmark, который замеряет возможности искусственного интеллекта.

Читать также: Обещано пополнение семейства Xiaomi Mi 10. Есть намек на чип и цену

Это позволило узнать, что новинка получит чип Dymensity 820, 8 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10. Напомним, что ранее глава компании Лэй Цзюнь заявил о том, что Dimensity 820 — плод сотрудничества MediaTek и Xiaomi, построенный с применением 7-нанометровой технологии, обладает восемью вычислительными ядрами, четыре из которых Cortex-A76.

Redmi 10X

В Китае уже больше трех месяцев продаются Redmi 10X и Redmi 10X Pro с этим чипом на борту и возможно, что кто-то из них выйдет в Индии или на глобальный рынок как Redmi Note 10. Но это только предположение, а подтвердится оно или нет, узнаем уже после анонса смартфона.

Читать также: Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820

Тем временем другая «дочка» Xiaomi — Poco готовится представить новинку X3, которая первая на рынке получит новейший процессор Snapdragon 732G.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizmochina