Обещано пополнение семейства Xiaomi Mi 10. Есть намек на чип и цену

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Компания намекает на скорый дебют Xiaomi Mi 10T?





Одним из громких аккордов осени должна стать премьера линейки Xiaomi Mi 10T, в которую, если верить инсайдерам, войдут три модели, где помимо базовой вариации найдется место «прошке» и лайт-версии. До недавнего времени компания никак не выдавала своих планов по выпуску этой серии. И вот сегодня она подтвердила желание пополнить семейство Xiaomi Mi 10 очередной новинкой.

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Xiaomi не стала напрямую говорить о том, какой смартфон станет частью флагманской серии, заявив лишь то, что он первым получит новую платформу 700 серии Snapdragon. По мнению компании, эта 5G-платформа предлагает «великолепное соотношение цены и качества». Точная дата премьеры не озвучена, но тизер указывает на то, что состоится она в сентябре.

Учитывая то, что сам промо-плакат, посвященный выходу новинки, был опубликован на просторах глобальной странички компании в Twitter, можно уверенно говорить о том, что смартфон появится на глобальном рынке. Xiaomi уже готова и назвать ценник на него — от 2ХХ евро. Рискнем предположить, что стартовать цена на новинку станет с отметки 299 евро.

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Не озвучив имя новинки, компания дала простор для предположений и прогнозов. Так, одни говорят о том, что Xiaomi намекает на скорый выход Poco X3, который первым предложит чип Snapdragon 732G. Но маловероятно, что новинка Poco будет позиционироваться как часть флагманского семейства Mi 10. Другие горят желанием увидеть Xiaomi Mi 10T с процессором Snapdragon 775. И этот сценарий развития событий выглядит более реалистичным.

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Источник: twitter