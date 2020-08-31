Анонс Snapdragon 732G и дата премьеры Poco X3 с ним на борту

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Представлен чип Snapdragon 732G, и он станет «сердцем» Poco X3





Первые слухи о чипе Snapdragon 732G появились пару недель назад и вот сегодня Qualcomm представила эту аппаратную платформу. Уже известно и кто застолбил за собой право первым выпустить смартфон с ней на борту. Речь о бренде Poco, но конкретная модель, которая первой получит Snapdragon 732G, названа не было. Но почти наверняка им станет Poco X3.

Сама компания не скромничает и называет свою новинку «новым эталоном в сегменте устройств среднего класса» и заявляет, что полностью изменила соотношение между ценой смартфона и его возможностями. Похоже, что намек идет на то, что c новым аппаратом от Poco X3 пользователи получат больше, чем ожидали бы получить за эту цену. Компания озвучила и дату анонса смартфона — 7 сентября. А еще было подтверждено, что он получит NFC.

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Если говорить о Snapdragon 732G, то он пришел на смену Snapdragon 730G и предложил всего два принципиальных улучшения: повышенная частота ядер 2,3 ГГц против 2,2 ГГц у предшественника, а также разогнали Adreno 618, благодаря чему удалось добиться прироста производительности на 15%.

Сам чип изготовлен с применением 8-нанометрового техпроцесса, обладает восемью вычислительными ядрами, процессором обработки изображения Spectra 350, Hexagon 688 DSP и нейронным движком Qualcomm AI Engine четвертого поколения. Есть поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+. Реализована технология Snapdragon Elite Gaming для повышения игровой производительности и качественной графики.

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Источник: Gizmochina, gizmochina