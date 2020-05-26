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Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820

26.05.2020 2287 5

Xiaomi и Redmi умеют в бюджетниках. Что ни модель, то претендент на хит продаж и образец для подражания. Сегодня компания отличилась анонсом Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, которые открывают новую серию функциональных смартфонов с акцентом на поддержку сетей пятого поколения. А еще это очередной эксперимент предложить широкой аудитории модели на базе чипа от MediaTek.

 

Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820 – фото 1

 

Дисплей Redmi 10X


Внешне новинки очень похожи на Redmi Note 9, тут обошлись без сюрпризов. Есть водозащита по стандарту IP53. А вот сканер отпечатков пальцев отправили под дисплей и это стало возможным благодаря тому, что тут установили 6,57-дюймовую AMOLED‑матрицу с поддержкой HDR10+ и разрешением 2400х1080 точек.

 

Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820 – фото 2

 

Железо Redmi 10X


Но начала презентацию компания с того, что принялась расхваливать новый чип Dimensity 820, который дебютирует в новинке. Процессор основан на 7-нанометровой технологии, обладает 8 вычислительными ядрами (4xCortex-A76, 2,6 ГГц + 4хCortex-A44, 2,0 ГГц), графикой Mali-G57 MC5 и модемом 5G. Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас заявил о том, что «это высокопроизводительный 5G‑процессор нового поколения, который является самым мощным в своем классе».

 

Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820 – фото 3

 

Как оказалось, Dimensity 820 плод сотрудничества MediaTek и Redmi. А для поклонников цифр компания огласила результат забега нового чипа в бенчмарке AnTuTu — 415 672 балла. Для того, чтобы впечатлить публику производительностью нового чипа, напомнили результаты испытаний Snapdragon 855 в аналогичном синтетическом тесте — 445 343.

 

Redmi 10X 5G будет поставляться в четырех вариантах: 6/64 Гб, 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб. «Прошка» доступна только в двух модификациях: 8/128 Гб и 8/256 Гб.

 

Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820 – фото 4

 

Камеры Redmi 10X


«Младшая» версия удостоилась тройной камеры 48 Мп + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (датчик глубины), а селфи-модуль разрешением 16 Мп. По характеристикам основная камера очень похожа на ту, которая установлена в Redmi Note 9 и Redmi Note 9S, за исключением одного важного нюанса — она лишилась макрообъектива на 5 Мп.

 

Камера Redmi 10X Pro 5G поинтереснее и все благодаря зум-объективу на 8 Мп, который поддерживает 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой и оснащен оптическим стабилизатором. Основной модуль на 48 Мп, есть широкоугольный датчик на 8 Мп (угол обзора 119 градусов) и 5 Мп сенсор для макросъемки. Для селфи в Pro-версии предложили датчик на 20-мегапикселей.

 

Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820 – фото 5

 

Автономность и цена


Аккумулятор здесь условной емкости 4520 мА с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт в Redmi 10X Pro 5G (22,5 Вт в Redmi 10X 5G). Не забыли предложить USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, ИК-порт и линейный динамик 1217. Что касается NFC, то такой модуль достался только Redmi 10X Pro 5G.

 

Redmi 10X 5G появится в продаже в Китае 1 июня и порядок цен такой: 6/64 Гб — $224, 6/128 Гб — $252, 8/128 Гб — $294 и 8/256 Гб — $336. Приобрести Redmi 10X Pro 5G можно будет начиная с 5 июня по цене за версии 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене $322 и $364 соответственно.

 

Технические характеристики Redmi 10X 5G:

 

Программная платформа: Android 10, MIUI 11 (MIUI 12 в июле)

﻿﻿Сеть: GSM (Band 2, 3, 5, 8), CDMA (BC0, BC1, BC6, BC10), WCDMA (Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19), TD-SCDMA (Band 34, 39), FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), TDD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41), 5G (n1, n41, n78, n79)﻿

Дисплей: 6,57”, 2400х1080 пикселей, 20:9, Gorilla Glass 5, контрастность 1500:1, HDR 10+, яркость 800 нит (макс)

Платформа: Dimensity 820 (8 ядер, до 2,6 ГГц), 64 бит, 7 нм

Графический процессор: Mali-G57 MC5

Оперативная память: 6/8 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 64/128/256 Гб

nanoSIM, для двух карт, независимый слот для microSD

Аккумулятор: Li-Ion 4520 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.25

Основная камера: три датчика, 48 Мп (1/2ʺ, 0,8 мкм)﻿ + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 119 градусов, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 6 линз, PDAF

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.1, USB Type-C, ИК-порт

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Дополнительно: датчик отпечатка пальца в дисплее

Размеры: 164,16х75,75х8,99мм

Вес: 205 грамм

Цвета: зеленый, золотистый и лиловый

 

Технические характеристики Redmi 10X Pro 5G:

 

Программная платформа: Android 10, MIUI 11﻿ (MIUI 12 в июле)

Сеть: GSM (Band 2, 3, 5, 8), CDMA (BC0, BC1, BC6, BC10), WCDMA (Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19), TD-SCDMA (Band 34, 39), FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), TDD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41), 5G (n1, n41, n78, n79)﻿

Дисплей: 6,57”, 2400х1080 пикселей, 20:9, Gorilla Glass 5, контрастность 1500:1, HDR 10+, яркость 800 нит (макс)

Платформа: Dimensity 820 (8 ядер, до 2,6 ГГц), 64 бит, 7 нм

Графический процессор: Mali-G57 MC5

Оперативная память: 8 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 128/256 Гб

nanoSIM, для двух карт, независимый слот для microSD

Аккумулятор: Li-Ion 4520 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Фронтальная камера: 20 Мп

Основная камера: четыре датчика, 48 Мп (1/2ʺ, 0,8 мкм)﻿ + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 119 градусов, f/2.2) + 8Мп (зум-объектив, 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой, OIS) + 5 Мп (макросъемка) + 6 линз, PDAF

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.1, USB Type-C, ИК-порт, NFC

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Дополнительно: датчик отпечатка пальца в дисплее

Размеры: 164,16х75,75х8,99мм

Вес: 208 грамм

Цвета: зеленый, золотистый и лиловый

 
Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro 5G Dimensity 820
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Дмитрий Ермолин
Какая частота дисплея? 60 Гц?
26.05.2020 12:24
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Игорь
Если была бы увеличенная, то написали бы. Значит по стандарту 60 Гц
26.05.2020 12:59
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Андрей
Куда их столько ,разве ток проц потестить не более
26.05.2020 11:45
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Michael
Опять у Сосуня заказали амолед матрицы самой дешманской конфигурации. Попрощайтесь с глазами, шимобляди.
26.05.2020 11:30
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Андрей
И конченый медиатек
26.05.2020 12:47
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Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820