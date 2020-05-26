Анонс Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G: первые смартфоны с Dimensity 820

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Xiaomi и Redmi умеют в бюджетниках. Что ни модель, то претендент на хит продаж и образец для подражания. Сегодня компания отличилась анонсом Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, которые открывают новую серию функциональных смартфонов с акцентом на поддержку сетей пятого поколения. А еще это очередной эксперимент предложить широкой аудитории модели на базе чипа от MediaTek.

Дисплей Redmi 10X





Внешне новинки очень похожи на Redmi Note 9, тут обошлись без сюрпризов. Есть водозащита по стандарту IP53. А вот сканер отпечатков пальцев отправили под дисплей и это стало возможным благодаря тому, что тут установили 6,57-дюймовую AMOLED‑матрицу с поддержкой HDR10+ и разрешением 2400х1080 точек.

Железо Redmi 10X





Но начала презентацию компания с того, что принялась расхваливать новый чип Dimensity 820, который дебютирует в новинке. Процессор основан на 7-нанометровой технологии, обладает 8 вычислительными ядрами (4xCortex-A76, 2,6 ГГц + 4хCortex-A44, 2,0 ГГц), графикой Mali-G57 MC5 и модемом 5G. Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас заявил о том, что «это высокопроизводительный 5G‑процессор нового поколения, который является самым мощным в своем классе».

Как оказалось, Dimensity 820 плод сотрудничества MediaTek и Redmi. А для поклонников цифр компания огласила результат забега нового чипа в бенчмарке AnTuTu — 415 672 балла. Для того, чтобы впечатлить публику производительностью нового чипа, напомнили результаты испытаний Snapdragon 855 в аналогичном синтетическом тесте — 445 343.

Redmi 10X 5G будет поставляться в четырех вариантах: 6/64 Гб, 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб. «Прошка» доступна только в двух модификациях: 8/128 Гб и 8/256 Гб.

Камеры Redmi 10X





«Младшая» версия удостоилась тройной камеры 48 Мп + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (датчик глубины), а селфи-модуль разрешением 16 Мп. По характеристикам основная камера очень похожа на ту, которая установлена в Redmi Note 9 и Redmi Note 9S, за исключением одного важного нюанса — она лишилась макрообъектива на 5 Мп.

Камера Redmi 10X Pro 5G поинтереснее и все благодаря зум-объективу на 8 Мп, который поддерживает 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой и оснащен оптическим стабилизатором. Основной модуль на 48 Мп, есть широкоугольный датчик на 8 Мп (угол обзора 119 градусов) и 5 Мп сенсор для макросъемки. Для селфи в Pro-версии предложили датчик на 20-мегапикселей.

Автономность и цена





Аккумулятор здесь условной емкости 4520 мА с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт в Redmi 10X Pro 5G (22,5 Вт в Redmi 10X 5G). Не забыли предложить USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, ИК-порт и линейный динамик 1217. Что касается NFC, то такой модуль достался только Redmi 10X Pro 5G.

Redmi 10X 5G появится в продаже в Китае 1 июня и порядок цен такой: 6/64 Гб — $224, 6/128 Гб — $252, 8/128 Гб — $294 и 8/256 Гб — $336. Приобрести Redmi 10X Pro 5G можно будет начиная с 5 июня по цене за версии 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене $322 и $364 соответственно.

Технические характеристики Redmi 10X 5G:

Программная платформа: Android 10, MIUI 11 (MIUI 12 в июле)

﻿﻿Сеть: GSM (Band 2, 3, 5, 8), CDMA (BC0, BC1, BC6, BC10), WCDMA (Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19), TD-SCDMA (Band 34, 39), FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), TDD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41), 5G (n1, n41, n78, n79)﻿

Дисплей: 6,57”, 2400х1080 пикселей, 20:9, Gorilla Glass 5, контрастность 1500:1, HDR 10+, яркость 800 нит (макс)

Платформа: Dimensity 820 (8 ядер, до 2,6 ГГц), 64 бит, 7 нм

Графический процессор: Mali-G57 MC5

Оперативная память: 6/8 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 64/128/256 Гб

nanoSIM, для двух карт, независимый слот для microSD

Аккумулятор: Li-Ion 4520 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.25

Основная камера: три датчика, 48 Мп (1/2ʺ, 0,8 мкм)﻿ + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 119 градусов, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 6 линз, PDAF

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.1, USB Type-C, ИК-порт

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Дополнительно: датчик отпечатка пальца в дисплее

Размеры: 164,16х75,75х8,99мм

Вес: 205 грамм

Цвета: зеленый, золотистый и лиловый

Технические характеристики Redmi 10X Pro 5G:

Программная платформа: Android 10, MIUI 11﻿ (MIUI 12 в июле)

Сеть: GSM (Band 2, 3, 5, 8), CDMA (BC0, BC1, BC6, BC10), WCDMA (Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19), TD-SCDMA (Band 34, 39), FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), TDD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41), 5G (n1, n41, n78, n79)﻿

Дисплей: 6,57”, 2400х1080 пикселей, 20:9, Gorilla Glass 5, контрастность 1500:1, HDR 10+, яркость 800 нит (макс)

Платформа: Dimensity 820 (8 ядер, до 2,6 ГГц), 64 бит, 7 нм

Графический процессор: Mali-G57 MC5

Оперативная память: 8 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 128/256 Гб

nanoSIM, для двух карт, независимый слот для microSD

Аккумулятор: Li-Ion 4520 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Фронтальная камера: 20 Мп

Основная камера: четыре датчика, 48 Мп (1/2ʺ, 0,8 мкм)﻿ + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 119 градусов, f/2.2) + 8Мп (зум-объектив, 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой, OIS) + 5 Мп (макросъемка) + 6 линз, PDAF

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.1, USB Type-C, ИК-порт, NFC

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Дополнительно: датчик отпечатка пальца в дисплее

Размеры: 164,16х75,75х8,99мм

Вес: 208 грамм

Цвета: зеленый, золотистый и лиловый