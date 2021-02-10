Redmi Note 11 на глобальный рынок придет с другим дизайном и «железом»

298

Серия Redmi Note 11 за пределами Китая получит иной облик и чипы Snapdragon

Меньше месяца назад в Китае была представлена серия Redmi Note 11, которая оказалась весьма популярна на домашнем рынке. Компании понадобилось 11 дней, чтобы реализовать один миллион устройств этого семейства. Для Xiaomi это повод для гордости и именно она и оповестила широкую аудиторию об объеме проданных смартфонов серии.

Читать также: Дисплей у Xiaomi 12 должен быть топовый ﻿

Нас же интересует судьба глобальных версий устройств линейки Redmi Note 11. Какими они будут и когда выйдут? Своими предсказаниями поделился ресурс Thepixel. Со ссылкой на розничных продавцов во Вьетнаме издание сообщило, что глобальная версия Redmi Note 11 выйдет в первом квартале 2022 года.

Новинки не будут повторять внешне своих китайских собратьев, для глобальных вариантов Redmi Note 11 предложат другой дизайн. Скорее всего, все отличия сведутся к оформлению блока основной камеры. Семейство Redmi Note 11 Global мигрирует на чипы Snapdragon от Qualcomm. Интересно, что по информации издания, впоследствии глобальные версии смартфонов Redmi Note 11 выйдут и на рынок Китая, но с другими именами.

Читать также: Свой Galaxy Z Flip появится и у Xiaomi

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: thepixel