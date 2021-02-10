Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G и POCO X4 Pro 5G в пути

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Нас ждет анонс Redmi Note 11 в двух версиях и POCO X4 Pro 5G

Ни для кого не секрет, что производители готовятся к выпуску новых смартфонов задолго до того, как они поступят в продажу. Xiaomi не исключение и перед тем как вывести на рынок ту или иную модель, компании необходимо еще получить целый ряд сертификатов, а также пройти процедуру одобрения в различных ведомствах. Благодаря этому у нас появились доказательства предстоящего выхода сразу трех новинок.

В частности, речь идет о таких смартфонах как Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G и POCO X4 Pro 5G. Эти модели были зарегистрированы в базе данных IMEI. Обращает на себя внимание то, что компания планирует выпустить на глобальный рынок Redmi Note 11 в двух версиях: с поддержкой сетей пятого поколения и без таковых.

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Сегодня компания анонсировала глобальный релиз серии Redmi Note 11 и нет ясности, будет ли среди дебютантов Redmi Note 11 Pro. Обе версии «прошки» точно будут отличаться аппаратными платформами, а вот какие еще будут отличия, ясности нет. Поговаривают, что помимо чипов, глобальная «прошка» будет отличаться от китайского собрата и какими-то внешними чертами.

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Источник: xiaomiui