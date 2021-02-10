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Xiaomi 12 Lite впервые на «живых» фото

27.04.2022 3702 0

Экстерьер Redmi Note 11 с налетом премиальности

Xiaomi 12 Lite ожидаемый смартфон, XiaoMi 11 Lite уже отстрелялся на рынке и ему пора на покой. Xiaomi плотно взялась за создание упрощенных версий флагмана, поэтому не удивительно, что это направление намерены и дальше развивать. Формально Xiaomi 12 Lite должен стать самым доступным предложением 12-серии, но без прогресса по части производительности в сравнении с XiaoMi 11 Lite 5G NE.

 

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Но сегодня речь не о «железе», а о внешнем виде смартфона. Ранее предполагалось, что в плане экстерьера Xiaomi 12 Lite унаследует черты устройств 12-серии, но «живые» снимки модели демонстрируют обратное. Нет, кардинальных внешних преображений не будет, лишь немного откорректируют исполнение основной камеры. Блок тыльной камеры очень напоминает ту, которую реализовали в Redmi Note 11.

 

Xiaomi 12 Lite впервые на «живых» фото – фото 1

 

Что касается лицевой панели Xiaomi 12 Lite, тот тут ожидаемо обошлись без сюрпризов. Выбор пал на плоскую панель с селфи-камерой, которую врезали по центру верхней части дисплея. Грани же смартфона близки к тому, чтобы их именовать плоскими.

 

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На данный момент есть информация, что Xiaomi 12 Lite предложит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 778G, тройную камеру с главным датчиком на 108-мегапикселей с оптическим стабом и быструю 67-ваттную зарядку.

 

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Источник: xiaomiadictos

 
Xiaomi 12 Lite
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.04.2022

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Xiaomi 12 Lite впервые на «живых» фото