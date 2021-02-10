Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+: сроки выхода и перспективы глобального дебюта

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Новинки могут выйти на глобальный рынок под маркой POCO

Не секрет, что Xiaomi будет частить с обновлением серии Redmi Note. По крайней мере, что касается рынка Китая, точно. На горизонте все отчетливее маячит перспектива анонса линейки Redmi Note 12, которая постепенно будет обрастать подробностями. Последняя информация указывает на то, что новое семейство будет включать минимум три модели.

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В базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая была найдена информация о смартфонах с модельными номерами 22041216C и 22041216UC. Предполагается, что процедуру сертификации прошли Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+.

Регулятор подтвердил, что оба смартфона предложат поддержку сетей пятого поколения. При наиболее оптимистичном варианте это могут быть процессоры Dimensity 8000 и Dimensity 8100. На уровне предположений говорят о том, что Redmi Note 12 Pro может выйти за пределы Китая под другим именем. Например, как устройства серии POCO X4.

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«Прошка» вполне может быть переименована в POCO X4 GT. Что касается Redmi Note 12 Pro +, то эта модель должна появиться и в Индии под таким же именем, а на глобальный рынок она выйдет как POCO X4 GT Plus. Но это только предположения и сбудутся они или нет, узнаем во втором полугодии этого года. Серия же Redmi Note 12 должна дебютировать в Китае до конца второго квартала.

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Источник: notebookcheck