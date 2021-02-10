Redmi Note 13 Pro получил сертификат 3C в Китае – подтверждены зарядка 67 Вт и 5G

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Релиз серии Redmi Note 13 ожидается уже в сентябре

Смартфон с возможным названием Redmi Note 13 Pro и номером модели 2312DRA50C получил сертификат 3C в Китае. Запись в базе показывает, что устройство имеет поддержку быстрой зарядки 67 Вт и подключение к 5G.



Эта же модель была замечена на сертификации TENAA пару дней назад. Из списка известно, что у телефона будет 6,67” AMOLED-дисплей с разрешением 2712х1220 пикселей. В устройстве будет работать восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц.



Сертификация TENAA подтвердила, что Redmi Note 13 Pro получит 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ накопитель и батарею 5020 мАч.



Вероятно, линейка Redmi Note 13 будет включать три устройства: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+. Два смартфона из семейства, Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+, можно увидеть в базе TENAA.﻿

Источник: Mysmartprice