Redmi Note 9 5G — монстр автономности. И ждите Redmi Watch

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Компания тизерит предстоящий анонс Redmi Watch и обещает приличную автономность Redmi Note 9 5G

Уже завтра Xiaomi должна провести очередную свою презентацию, которая будет посвящена анонсу 5G-смартфонов Redmi Note 9. О новинках уже многое известно и сама компания не отмалчивается, подогревая интерес к ним. Глава суббренда Лю Вейбинг выложил в сеть скриншот, демонстрирующий автономность работы устройства.

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Изображение топ-менеджер сопроводил постом, в котором сообщил, что он использовал меч (это маркетинговое название Redmi Note 9 5G) как дополнительное устройство. После суток использования уровень заряда аккумулятора составил 76%. Он пришел к выводу, что смартфон без проблем продержится на одном заряде 4-5 дней. Правда, Лю Вейбинг не уточнил, в каких сценариях использовался мобильник.

Напомним, что в случае с Redmi Note 9 5G пользователи могут рассчитывать на продолжительное время благодаря присутствию аккумулятора емкостью 6000 мАч. Обещает компания и то, что новинка сможет сохранять холодный нрав при максимальной нагрузке и все благодаря тому, что внутри установят жидкостную систему охлаждения.

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Кроме того, велика вероятность, что анонсом смартфонов завтра дело не завершится. Очень похоже, что среди дебютантов окажутся смарт-часы Redmi Watch. На это намекает тизер компании, где изображено запястье с носимым гаджетом, который выполнен в форме Биг-Бена. Очень похоже, что компания намекает на предстоящий дебют Redmi Watch, а также то, что они получат корпус квадратной формы. Ожидается, что носимый гаджет предложит 1,41-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 230 мАч.

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Источники: androidauthority, ithome, ithome