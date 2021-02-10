Redmi планирует вскоре выпустить Redmi 13C: компания разместила официальный тизер, на котором изображены все цвета будущей новинки!

Redmi планирует в скором времени выпустить Redmi 13C: компания разместила официальный тизер, на котором изображены все цвета будущей новинки!
Крутой бюджетник уже скоро...
Компания Redmi планирует вскоре выпустить на мировом рынке новый смартфон под названием Redmi 13C. Недавно этот смартфон был полностью выложен в видеоролике, посвященном практическому использованию. Теперь бренд официально опубликовал его изображение в Интернете, что говорит о том, что запуск не за горами.
В тизере, размещенном на X, Xiaomi заявляет, что "Redmi 13C приближается, и он принесет больше цветов, свежий стиль, более сильную и стабильную производительность, больший и более гладкий экран, а также камеры, которые гарантируют большую точность и более четкий обзор!"
Изображение задней панели показывает, что смартфон будет доступен в четырех цветах: черный, синий, салатовый и светло-зеленый, а также светло-голубой оттенок, напоминающий белоснежный вариант Poco F5. Дисплей будет иметь достаточно широкие рамки и каплеобразный под камеру.
Недавно утечка видео показала, что Redmi 13C может похвастаться 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Примечательно, что у него есть заметные рамки со всех сторон и каплевидный вырез спереди. Телефон имеет пластиковый корпус сзади и доступен в глянцевом покрытии зеленого, синего и черного цвета.
Что касается возможностей камеры, то задняя камера включает 50-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхшироугольный датчик и 2-мегапиксельный датчик глубины, тогда как передняя камера имеет 8-мегапиксельное разрешение.
Под капотом установлены процессор Helio G85, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить с помощью специального слота для карт памяти microSD. Redmi 13C работает под управлением операционной системы MIUI на базе Android 13. Для продолжительного использования он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки до 18 Вт через порт USB-C.
Источник: X