Redmi планирует вскоре выпустить Redmi 13C: компания разместила официальный тизер, на котором изображены все цвета будущей новинки!

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Крутой бюджетник уже скоро...

Компания Redmi планирует вскоре выпустить на мировом рынке новый смартфон под названием Redmi 13C. Недавно этот смартфон был полностью выложен в видеоролике, посвященном практическому использованию. Теперь бренд официально опубликовал его изображение в Интернете, что говорит о том, что запуск не за горами.

В тизере, размещенном на X, Xiaomi заявляет, что "Redmi 13C приближается, и он принесет больше цветов, свежий стиль, более сильную и стабильную производительность, больший и более гладкий экран, а также камеры, которые гарантируют большую точность и более четкий обзор!"

Изображение задней панели показывает, что смартфон будет доступен в четырех цветах: черный, синий, салатовый и светло-зеленый, а также светло-голубой оттенок, напоминающий белоснежный вариант Poco F5. Дисплей будет иметь достаточно широкие рамки и каплеобразный под камеру.

Недавно утечка видео показала, что Redmi 13C может похвастаться 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Примечательно, что у него есть заметные рамки со всех сторон и каплевидный вырез спереди. Телефон имеет пластиковый корпус сзади и доступен в глянцевом покрытии зеленого, синего и черного цвета.

Что касается возможностей камеры, то задняя камера включает 50-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхшироугольный датчик и 2-мегапиксельный датчик глубины, тогда как передняя камера имеет 8-мегапиксельное разрешение.

Под капотом установлены процессор Helio G85, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить с помощью специального слота для карт памяти microSD. Redmi 13C работает под управлением операционной системы MIUI на базе Android 13. Для продолжительного использования он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки до 18 Вт через порт USB-C.

Источник: X