Регулятор показал Realme GT Neo и назвал его характеристики

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Realme GT Neo может получить изогнутый AMOLED-экран и батарейку на 4400 мАч

В начале марта был представлен мощный Realme GT с топовым процессором Snapdragon 888, а чуть позже пришло сообщение, что компания выпустит вариант попроще — Realme GT Neo. Ожидается, что новинка дебютирует до конца первого весеннего месяца и будет претендовать на звание первого смартфона с чипом Dimensity 1200.

Первые технические подробности о Realme GT Neo появились на сайте сертификационного ведомства TENAA. Новинка получила модельный номер RMX3116 и предполагается, что она выйдет на рынок как Realme GT Neo. Указано, что в ее активе есть AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма разрешением FullHD+, в который встроили сканер отпечатков пальцев. И это будет изогнутая по кромкам матрица.

Габариты корпуса составят 159,9х73,4х7,8 мм и внутри него скрывается аккумулятор емкостью 4400 мАч. Фронтальная камера одиночная и врезана в отверстие, расположенное в верхнем левом углу. Основная камера получила площадку прямоугольной формы и на ней установили, предположительно, три датчика изображения. Визуально новинка очень похожа на тот смартфон, который инсайдеры показали вчера и приписали ему название Realme X9 Pro.

Ожидается, что смартфон получит до 8 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной, быструю зарядку мощностью до 65 Вт и экран предложит повышенную частоту обновления.

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Источник: toutiao