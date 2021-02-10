Рекорд по быстрой зарядке должны побить

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Lenovo Legion Pro 2 может поддерживать технологию быстрой зарядки на 130 Вт

Быстрая зарядка — одна из характеристик, которая «продает» смартфон. Безусловно, функция полезная во все времена и производители в последнее время взялись за активное наращивание ее скорости. Сегодня уже стало нормой, когда на презентации очередной новинки компания бравирует цифрами мощности зарядки и отчитывается, сколько минут уйдет на полную зарядку. Негласный рекорд — 12 минут и столько понадобилось времени, чтобы зарядить от 3% до 100% Nubia Red Magic 6.

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Все это стало возможным благодаря поддержке быстрой 120-ваттной зарядки, а рекордной на сегодняшний момент является мощность зарядки в 125 Вт. Но уже скоро этот рекорд может быть побит, и мы увидим смартфон, который можно будет заряжать на мощности 130 Вт. Речь идет об игровом Lenovo Legion Pro 2, который будет выделяться еще и двумя турбинами для более эффективного рассеивания тепла.

Скорее всего, 130 Вт будет суммарной мощностью быстрой зарядки, которая будет подаваться через два порта USB Type-C на мощности 65 Вт к двухэлементному аккумулятору. О Lenovo Legion Pro 2 также известно, что он удостоится чипа Snapdragon 888 и до 16 Гб оперативной памяти. Сама компания уже амбициозно заявляет, что стоит дождаться нового поколения геймерского смартфона и это будет «самое совершенное решение на Snapdragon 888».

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Источник: mydrivers