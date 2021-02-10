Вот так чудеса, всего 12 минут и смартфон заряжен

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Nubia Red Magic 6 Pro установил рекорд по скорости зарядки

Вчера состоялась премьера игровых смартфонов Nubia Red Magic 6 и Magic 6 Pro, ставшие рекордсменами по целому ряду параметров. Так, это первые мобильные устройства, предложившие AMOLED‑дисплеи с частотой обновления 165 Гц. Добавьте сюда частоту отклика сенсора 500 Гц и присутствие 18 Гб оперативной памяти в Pro-версии, и вы поймете, почему их можно смело называть пионерами на рынке по ряду параметров.

Есть еще одна фишка у Nubia Red Magic 6 Pro — быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Во время презентации компания не стала озвучивать время, которое необходимо смартфону на полную зарядку. Энтузиасты взялись за это сами и в сети появился ролик, демонстрирующий возможности быстрой зарядки.

Смартфон подключили к зарядке тогда, когда у него было всего 3% заряда. Через минуту уровень заряда достиг отметки 15% и через две минуты батарейка была заряжена на 27%. Через пять минут ресурс аккумулятора был восполнен на 56%, а через 12 минут он был заряжен полностью. Результат впечатляет.

Правда, открытым остается вопрос в части нагрева смартфона, и насколько быстрая зарядка ускорит износ батарейки.

Источник: youtube