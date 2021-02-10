Рендер Redmi K50: привет iPhone и необычный модуль основной камеры

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Самобытно, оригинально и странно

Xiaomi продолжает с завидной регулярностью обновлять модельный ряд Redmi. В следующем месяце нас ждет премьера серии Redmi K50, в рамках которой может выйти несколько моделей, обладающих разными чипами. Несмотря на то, что до анонса остается не так много времени, нет полной уверенности как будут выглядеть новинки. В сети уже мелькал рендер, на котором якобы был изображен Redmi K50, а теперь инсайдеры выложили изображение, демонстрирующее другой дизайн.

Redmi K50 в новом исполнении смотрится одновременно шаблонно и оригинально. Спереди мы видим привычный глазу дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием под фронталку. А вот сзади предложили редкий в наши дни круглый блок основной камеры.

Интересно, что его разместили не по центру верхней части «спинки», а сместили в левый верхний угол. Непривычно видеть и три датчика изображения, расположившиеся по диагонали. Стоит обратить внимание на плоские грани и круглые кнопки регулировки громкости, которые отсылают нас к iPhone 4.

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Никто не берется утверждать, что именно так и будет выглядеть Redmi K50. Это может быть фейк или предмет фантазии концептодела. Самому же устройству в таком исполнении не откажешь в оригинальности, хотя сам дизайн довольно спорный и неоднозначный.

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Источник: twitter