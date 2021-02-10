Рендер и новые данные о Redmi K70 – необычные цвета и дизайнерские решения

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Стекло, розовый цвет и отсутствие беспроводной зарядки

Redmi работает над серией Redmi K70 и готовит к анонсу в Китае K70e, K70 и K70 Pro в ноябре или декабре этого года. Появившиеся на Weibo новые данные касаются дисплея и деталей дизайна K70 Pro, который будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 .

Digital Chat Station сообщает, что Redmi K70 Pro получит плоский дисплей с разрешением 2K, тонкой рамкой и высоким процентом полезной площади передней панели, а также расширенные возможности затемнения яркости.

Информатор столкнулся с инженерным прототипом K70 Pro в розовом цвете, изготовленном из стекла. Однако неизвестно, будет ли эта конкретная версия доступна на рынке. Якобы Redmi K70 Pro будет иметь прозрачную крышку, по крайней мере, некоторые варианты.



Ожидается наличие аккумулятора 5120 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. настораживают слухи об отсутствии беспроводной подзарядки, которую поддерживала предыдущая модель. K70 Pro также может выпускаться как POCO F6 Pro на мировом рынке.﻿

Источник: Playful Droid