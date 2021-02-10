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Рендеры Motorola Moto G04 в четырех цветах открывают приятный дизайн ультрабюджетника – даже передняя камера в вырезе

18.12.2023 75 0

Motorola стала одним из лидеров дизайна недорогих телефонов

Опубликованы рендеры Motorola Moto G04, демонстрирующие четыре возможных цвета ультрабюджетника. Motorola G04 за последние два года научилась делать привлекательный дизайн, это касается b новых недорогих смартфонов. Даже их селфи-камера находится в вырезе, а не в капле.

Motorola Moto G04

 

Позади Moto G04 имеется прямоугольный закругленный модуль камеры с двумя круглыми вырезами, расположенный в верхнем левом углу. Эта модель получит только одну заднюю камеру, а вместо двухтональной вспышки будет только один светодиод. В первом круглом блоке разместилась камера, а во втором – светодиодная вспышка.

Motorola Moto G04

 

Дисплей плоский, его рамки не слишком толстые, но «подбородок» очень заметен. Впереди цвет рака телефона черный, несмотря на основной цвет.

Motorola Moto G04

 

На правой боковой панели можно заметить кнопку питания и клавишу регулировки громкости, а на левой – лоток для карт. Смартфон обладает 3,5-миллиметровым аудиоразъемом в верхней части, а отверстие для микрофона, зарядный порт USB-C и решетки динамиков с поддержкой Dolby Atmos расположены внизу.

 

Motorola Moto G04

 

 

Задняя камера на 16 МП поддерживает функции ИИ. Motorola G04 поступит в четырех цветах – черном, синем, оранжевом/коралловом и зеленом. Примечательно, что цветовой вариант Orange/Coral выглядит похож на цвет Peach Fuzz, представленный для смартфонов Razr 40 Utra и Edge 40 Neo.

 

Источник: TheTechOutlook

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.12.2023
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Рендеры Motorola Moto G04 в четырех цветах открывают приятный дизайн ультрабюджетника – даже передняя камера в вырезе