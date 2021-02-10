Рендеры Motorola Moto G04 в четырех цветах открывают приятный дизайн ультрабюджетника – даже передняя камера в вырезе

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Motorola стала одним из лидеров дизайна недорогих телефонов

Опубликованы рендеры Motorola Moto G04, демонстрирующие четыре возможных цвета ультрабюджетника. Motorola G04 за последние два года научилась делать привлекательный дизайн, это касается b новых недорогих смартфонов. Даже их селфи-камера находится в вырезе, а не в капле.

Позади Moto G04 имеется прямоугольный закругленный модуль камеры с двумя круглыми вырезами, расположенный в верхнем левом углу. Эта модель получит только одну заднюю камеру, а вместо двухтональной вспышки будет только один светодиод. В первом круглом блоке разместилась камера, а во втором – светодиодная вспышка.

Дисплей плоский, его рамки не слишком толстые, но «подбородок» очень заметен. Впереди цвет рака телефона черный, несмотря на основной цвет.

На правой боковой панели можно заметить кнопку питания и клавишу регулировки громкости, а на левой – лоток для карт. Смартфон обладает 3,5-миллиметровым аудиоразъемом в верхней части, а отверстие для микрофона, зарядный порт USB-C и решетки динамиков с поддержкой Dolby Atmos расположены внизу.

Задняя камера на 16 МП поддерживает функции ИИ. Motorola G04 поступит в четырех цветах – черном, синем, оранжевом/коралловом и зеленом. Примечательно, что цветовой вариант Orange/Coral выглядит похож на цвет Peach Fuzz, представленный для смартфонов Razr 40 Utra и Edge 40 Neo.

Источник: TheTechOutlook