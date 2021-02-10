Рендеры Xiaomi 13T Pro – близнец Redmi K60 Ultrа с минимальными отличиями

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﻿Симпатичный голубой цвет

Xiaomi 13T Pro должен стать международной версией недавно представленного Redmi K60 Ultra. Новые рендеры показывают, что смартфон действительно очень похож на своего китайского «брата», с некоторыми минимальными отличиями.

Дизайн задней панели почти как у K60 Ultra. Конструкция модуля камеры также похожа, за исключением обозначения бренда Leica, которого нет на K60 Ultra.





На рендерах представлены два варианта цвета: черный и голубой. Похоже, что черный Xiaomi 13T Pro получил стеклянную заднюю часть, в то время как голубой имеет спинку из искусственной кожи. На изображениях также видно, что кнопки питания и громкости будут расположены на правом краю устройства, в нижней части телефона находятся динамик, порт USB Type-C и слот для SIM-карты.





По предварительным данным Xiaomi 13T Pro получит 50 МП основную камеру с сенсором Sony IMX707 в сочетании с 13 МП ультраширокоугольником OmniVision OV13B и 50 МП телефотокамерой с OV50D. Впереди – селфи-камера на 20 МП с датчиком Sony IMX596.

Смартфон будет работать на чипе Dimensity 9200 Plus, предлагая до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопитель. Xiaomi 13T Pro оснащен датчиком отпечатков пальцев под экраном, двойными стереодинамиками и защитой от воды и пыли IP68.

Источник: Gizmochina