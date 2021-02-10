Рендеры Samsung Galaxy M13 5G от авторитетного источника

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Основная камера с «наплывом» на заднюю крышку

Samsung готовится к анонсу Galaxy M13 5G, который должен стать одним из самых доступных устройств серии Galaxy M. Недавно модель была замечена в базе данных сертификационных ведомств TUV, Bluetooth SIG и FCC. А сегодня известный и авторитетный инсайдер Эва Бласс выложил в сеть изображение Galaxy M13 5G.

Внешне новинка отличается от предшественника. Если у Galaxy M12 блок основной камеры был квадратной формы, то теперь предпочтение отдано прямоугольной площадке, которая плавно выступает из тыльной крышки. То, как компания обыграла основную камеру напоминает тот прием, который Oppo вот уже второй год подряд предлагает в линейке Find X. Лицевая панель предельно банальная и традиционная — небольшие рамки по периметру дисплея и капля-вырез для фронталки.

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Ожидается, что Samsung Galaxy M13 5G предложит 6,5-дюймовый IPS-экран разрешением HD+, 3,5 мм разъем для наушников, слот для двух симок, лоток для microSD, быструю проводную зарядку мощностью не менее 15 Вт и тройную тыльную камеру, где два датчика разрешением 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины).

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Источник: gizmochina