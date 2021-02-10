Samsung Galaxy S23 и Galaxy S24 не получат чипов Exynos? Ответ компании

528

Решение не принято, об этом говорить еще рано

Первая попытка Samsung выпустить чипсет в сотрудничестве с ADM вызвала много вопросов и недоумения. Пользователи рассчитывали получить от Exynos 2200 максимум возможного, и фанаты компании уже видели в мечтах, как он «кладет на лопатки» топовые решения от Qualcomm. На деле всего этого не случилось. Вместо этого появились жалобы на троттлинг, перерасход энергии и слабую игровую производительность.

Побаловавшись с созданием флагманских процессоров Exynos, компания приняла решение создать отдельную линейку чипов, которые станут эксклюзивом для флагманов Galaxy S. Такой сценарий развития событий рисуют нам инсайдеры, которые утверждают, что компания работает над эксклюзивным чипом для флагманов, который не станет частью линейки Exynos. Его выход предсказывают в 2025 году.

Все это заставило строить предположения, что в флагманы серии Galaxy S 2023 и 2024 годов лишат чипов Exynos. Вместо этого компания может перейти на выпуск топовых устройств только с процессорами от Qualcomm, отказавшись от практики выхода флагманов в двух вариантах аппаратной платформы. Это продлится до 2025 года, когда обещают появление фирменного чипа «Galaxy Silicon».

Читать также: Samsung могут судить за отсутствие зарядки в комплекте со смартфонами

﻿

Все эти слухи и предсказания не прошли мимо Samsung. Представитель полупроводникового подразделения компании предпочел ни опровергать, ни подтверждать слухи. Он заявил, что «никаких конкретных решений не принято».

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источники: winfuture, androidauthority