Роскомнадзор вновь недоволен Telegram: причины и что дальше

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Роскомнадзор требует от Telegram заблокировать каналы и боты по сбору данных о россиянах

Два года назад Роскомнадзор попытался заблокировать Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Успехом эта затея не увенчалась, многие продолжили пользоваться этим мессенджером, а демарш российских властей только добавил популярности Telegram. Сложно привести пример такой же дорогой и масштабной рекламной компании, которую провели чиновники.

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Изрядно намучавшись и осознав тщетность своих попыток реально заблокировать Telegram, власти РФ расписались в своем бессилии и прекратили тратить ресурсы и силы на войну с мессенджером. Но прошло совсем немного времени и у Роскомнадзор вновь появились претензии к сервису. Он потребовал от руководства Telegram заблокировать каналы и боты, замеченные в сборе и распространении персональных данных российских пользователей. Такое поведение является противоправным и нарушает условия закона о персональных данных.

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Все дело в том, что, если задаться целью, то в Telegram можно найти информацию практически о любом человеке. В этом помогут боты, например, Глаз Бога. С его помощью можно найти основную информацию о пользователе, и сделать это можно бесплатно. Хотите получить практически полное «досье» — будьте готовы заплатить. И мошенники платят за информацию, чтобы потом обладать инструментом для шантажа и вымогательства.

В соответствии с требованиями Закона РФ «О защите персональных данных», сервисы, работающие с персональными данными обязаны позволять пользователям отзывать их в случае необходимости. Но боты и каналы отозвать нельзя, поэтому за все придется «отдуваться» Telegram.

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Но блокировка в данном случае мессенджеру не угрожает. Максимум, что грозит — штраф. Но даже, если бы чиновники вновь решили пойти крестовым походом на мессенджер, вряд ли бы им удалось его заблокировать. Но не стоит списывать со счетов то, что Роскомнадзор может прибегнуть к другому рычагу давления. Он может обратиться к Google и Apple с просьбой удалить мессенджер с магазинов приложений, как злостного попирателя законов и нарушителя приватности. Безусловно, Telegram продолжит работать и вне стен Google Play и App Store, но приток аудитории существенно поубавится.

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