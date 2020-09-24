Royole FlexPai 2 популярен в Китае?

746

Количество предзаказов на складной Royole FlexPai 2 бьет рекорды

На этой неделе свет увидел складной Royole FlexPai 2, ставший преемником «первого в мире складного смартфона». Но в отличие от предшественника, эта модель доберется до прилавков магазинов и компания начала прием предзаказов на нее. И, похоже, что нашлось немало китайцев, готовых вложить немалые деньги в продукт от ноунейма.

Читать также: Представлен складной Royole FlexPai 2 на базе Snapdragon 865

Так, пришло сообщение, что количество предзаказов на Royole FlexPai 2 на торговой онлайн-площадке JD.com перевалило отметку 150 тысяч заказов. Любопытно, что треть из них пришлась на первый час с момента старта приема заявок. Официально продажи смартфона стартуют в Китае завтра и почти наверняка первая партия устройств будет раскуплена вмиг. Правда, сколько экземпляров компания приготовила для первой волны продаж, неизвестно. Как и нет уверенности, что все 150 тысяч действительно купят Royole FlexPai 2, а не ограничатся лишь бронированием.

Напомним, что Royole FlexPai 2 обладает гибкой 7,8-дюймовой матрицей Cicada Wings, чипсетом Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной. Оснастили новинку батарейкой на 4450 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, селфи-камерой на 32 Мп и тройной тыльной 64 Мп + 8 Мп + 16 Мп. Запросили за младшую версию с 8/256 Гб памяти $1470, а топовый вариант с 12/512 Гб обойдется в $1700.

Читать также: Когда Xiaomi удивит складным смартфоном

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: gizmochina