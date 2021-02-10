Розовый в тренде: OnePlus Ace 3 получит этот цвет, а еще хорошую основную камеру и телеобъектив

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Розовый и синий – наконец что-то веселое

OnePlus Ace 3 еще далёк до релиза, но появились данные о его внешности. Digital Chat Station сообщает, что OnePlus Ace 3 может поступить в продажу в розовом, сером и синем цветах. Информация базируется на инженерных моделях, поэтому окончательные цвета могут отличаться. Кроме того информатор добавляет, что у телефона будет металлический каркас. При этом задняя панель будет сделана из стекла.



Появилась новая информация о камере OnePlus Ace 3, а также Digital Chat Station обновил более ранние данные. Смартфон – мощная основная камера с 50 МП сенсором IMX890 с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольная камера IMX355 и 32 МП телеобъектив IMX709 с 2x увеличением. На передней панели расположена селфи-камера на 16 МП.



Также OnePlus Ace 3 получит 6,78” OLED-экран BOE X1 LTPO с разрешением 2780 x 1264 точек, частотой ШИМ 2160 Гц, 1600 нит общей яркости и 4500 нит локального пикового максимума.



Телефон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ накопитель UFS 4.0. Ace 3 сохранит скорость зарядки 100 Вт и получит аккумулятор на 5500 мАч.



По слухам, OnePlus Ace 3 будет представлен в Китае до конца декабря. Глобальная версия смартфона с названием OnePlus 12R дебютирует 23 января.

Источник: Gizmochina